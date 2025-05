Dominar o inglês é diferencial para se destacar no mercado

No mundo globalizado, dominar inglês é uma habilidade essencial para a comunicação entre pessoas de diferentes países e para ampliar oportunidades na vida profissional. Afinal, o idioma se tornou a língua universal que conecta o mundo.

Mas além do ambiente corporativo, o domínio do inglês é um grande diferencial no acesso ao conhecimento global. Filmes, séries, livros, cursos e até artigos acadêmicos ou científicos são amplamente produzidos nesse idioma, tornando o conhecimento avançado ainda mais importante.

“Existem muitos conteúdos que ainda não foram traduzidos. Compreendê-los diretamente no inglês coloca o estudante passos à frente na busca pelo conhecimento”, explica Amanda Chaud, Coordenadora de Desenvolvimento do material didático de Inglês da rede Kumon.

A seguir, Amanda destaca algumas áreas em que o conhecimento em inglês pode transformar a experiência de aprendizado e o acesso de conteúdo:

Cultura pop e entretenimento

A indústria do entretenimento tem o inglês como idioma predominante, desde filmes e séries até músicas, literatura e videogames. Dominar a língua permite fácil acesso a esses conteúdos em sua versão original, sem perda de significado na tradução. Além disso, assistir a produções sem legendas e ler obras no idioma original são ótimas formas de praticar e aprimorar o idioma.

Educação e carreira

A maioria dos cursos, livros e artigos acadêmicos de referência mundial são publicados em inglês. Para quem deseja se destacar no meio acadêmico ou buscar oportunidades internacionais, o domínio do idioma é um grande diferencial. No mercado de trabalho, muitas empresas multinacionais adotam o inglês como idioma oficial, tornando essa habilidade essencial para o crescimento profissional.

Tecnologia e redes sociais

O inglês predomina a linguagem da tecnologia e da internet. Termos como "login", "upload" e "download" fazem parte do vocabulário digital, e, muitos softwares, aplicativos e plataformas são originalmente desenvolvidos no idioma. No universo das redes sociais, falar inglês permite acompanhar tendências globais, ampliar a rede de contatos e participar de discussões internacionais.

Para finalizar, Amanda reforça que aprender um novo idioma, como o inglês, pode melhorar as funções cognitivas: “Aprender um novo idioma melhora as habilidades cognitivas, como memória, concentração e pensamento crítico. Além disso, a satisfação de aprender uma nova habilidade pode aumentar a autoconfiança e a autoestima”.

