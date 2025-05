Sim! Cerveja lança bebida com café sem álcool

A busca por produtos mais saudáveis e que atendam a um público diversificado vem crescendo no Brasil, com investimentos das empresas em novos produtos, como cervejas sem álcool. Um estudo realizado pela Euromonitor estima que, em 2025, o Brasil deverá chegar perto de consumir 1 bilhão de litros de cerveja zero ao ano.

Criada há cerca de dois anos, a Sim! Cerveja, uma fábrica instalada em Campinas, interior de São Paulo, se especializou na produção de bebidas sem álcool, para atender consumidores e esportistas que buscam novidades e qualidade de vida.

Atualmente, a empresa conta com uma linha com seis produtos. A última está sendo lançada no mercado: a Sim! Coffee Dry Stout, uma cerveja de café inspirada na cerveja irlandesa Guinness Draught Stout. Trata-se de uma escura que traz notas de café, criada em parceria com a produtora Kurubi.

David Figueira, co-founder da Sim! Cerveja, conta que desenvolver uma cerveja sem álcool à base de café é um projeto que carrega um sonho antigo. “Sou de família produtora de café no Espírito Santo e depois de vários rótulos, decidimos colocar no mercado um produto que tenha esse nosso DNA do campo”, comenta ele.

Produzidas com frutas e edições limitadas, as cervejas da Sim! já conquistaram dez premiações nacionais e internacionais. A última delas aconteceu no início de maio, na Word Beer Cup 2025, realizada nos Estados Unidos.

A Melancia Sour n’ Salt, de estilo Gose, conquistou medalha de ouro na categoria de cervejas sem álcool. A competição mundial, criada em 1996, é considerada a Olimpíada das cervejas. Neste ano, ela reuniu 8.374 bebidas de 49 países, avaliadas por 265 jurados.

