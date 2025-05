Zanini Seguros apresentou soluções para transporte na Intermodal 2025

A Zanini Seguros participou como expositora da Intermodal South America 2025, que aconteceu entre os dias 22 e 24 de abril, no Distrito Anhembi, em São Paulo. A corretora esteve presente no estande B080, apresentando seu portfólio de seguros voltados para os segmentos de transporte nacional e internacional.

Com mais de duas décadas de atuação no mercado, a empresa oferece soluções para gerenciamento de riscos em operações logísticas, incluindo seguros de cargas, responsabilidade civil do transportador, averbação eletrônica e suporte em caso de sinistros. A presença no evento teve como objetivo ampliar o relacionamento com transportadoras, embarcadores, operadores logísticos e demais agentes da cadeia de suprimentos.

Segundo a organização da Intermodal, esta edição contou com mais de 500 marcas expositoras e recebeu milhares de visitantes de diversos países. O evento é reconhecido como um dos principais pontos de encontro do setor logístico da América do Sul, reunindo profissionais de áreas como comércio exterior, transporte multimodal e armazenagem.

Cesar Zanini, diretor da Zanini Seguros, destaca que a participação no evento contribuiu para a atualização constante em relação às demandas do mercado. “A Intermodal é um espaço importante para ouvir os desafios do setor e apresentar soluções personalizadas de seguro que atendam às particularidades do transporte de cargas no Brasil e no exterior”, afirma.

Durante o evento, a equipe da corretora também apresentou cases de consultoria em gestão de riscos, serviços de monitoramento, integração com despachantes aduaneiros e apoio a projetos logísticos. A empresa buscou mostrar como a cobertura adequada pode contribuir para a continuidade operacional e a segurança das mercadorias em trânsito.

Website: https://www.linkedin.com/company/zaniniseguros/