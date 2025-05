Palla garante financiamento de Série A de 14,5 milhões de dólares para incentivar a expansão e inovação no setor de pagamentos internacionais

A Palla, uma plataforma de pagamentos internacionais que possibilita transferências entre fronteiras imediatas para instituições financeiras globais e empresas de fintech, anunciou hoje que captou US$ 14,5 milhões em uma rodada de financiamento de Série A. A rodada foi liderada pela Revolution Ventures, com participação da Y Combinator, Ardent, Cowboy Ventures, Dash Fund, Uncommon Capital, Meta Fund, Evolution VC, First Check Ventures, Vitalize e DeepWork Capital.

David Golden, sócio-gerente da Revolution Ventures, e Heidi Miller, ex-presidente da JPMorgan International, integrarão o conselho da Palla como parte desta rodada.

A plataforma da Palla possibilita que os parceiros integrem pagamentos internacionais em tempo real em seus canais digitais já existentes por meio de um conjunto de APIs, aplicativos de marca branca e componentes incorporados. Ao contrário dos tradicionais provedores de transferência de dinheiro que exigem que os clientes utilizem aplicativos distintos e autônomos, a Palla possibilita que instituições financeiras ofereçam pagamentos internacionais diretamente em seus aplicativos nativos, ou por meio da infraestrutura hospedada da Palla, adaptados ao uso internacional de cada parceiro e às demandas do consumidor final.

“A Palla está estabelecendo um novo padrão de agilidade e acessibilidade em transações internacionais”, disse David Golden. “A sua inovadora abordagem de simplificar e proteger pagamentos internacionais está de acordo com a nossa filosofia de investimento. Estamos entusiasmados em apoiar Enrique e sua equipe na expansão do alcance da Palla e em ajudar empresas e indivíduos a se conectarem financeiramente entre fronteiras de forma mais fácil.”

A Palla firmou parcerias com mais de 30 instituições financeiras e parceiros de distribuição, integrando-as diretamente em seus canais online. A empresa prevê um grande potencial de expansão, com o lançamento de mais parceiros antes do final do ano, representando uma base de clientes finais de mais de 150 milhões de pessoas na América Latina e Caribe, com planos de expansão global em breve.

“A Palla está revolucionando os pagamentos internacionais, e este novo financiamento oferece a experiência e os recursos necessários para atingir o próximo nível. Nosso objetivo sempre foi simplificar e proteger as transferências internacionais, dando às instituições financeiras a oportunidade de torná-las mais rápidas, seguras e fáceis de serem usadas do que nunca”, disse Enrique Perezalonso, CEO da Palla e um veterano de 20 anos em banco de varejo no México e nos EUA. “Este investimento acelerará o nosso crescimento e avançará ainda mais a nossa missão de tornar os pagamentos internacionais mais simples e acessíveis para todos.”

A Palla pretende utilizar o financiamento para ampliar os corredores de pagamento existentes e expandir para novos, tanto para o envio quanto para o recebimento de transferências. A empresa também planeja introduzir linhas de produtos adicionais e mecanismos de movimentação financeira para melhor atenderàsua crescente base de clientes.

Sobre a Palla

A Palla está transformando como o dinheiro se movimenta globalmente. Ao possibilitar transferências internacionais instantâneas, a Palla permite que instituições financeiras globais e fintechs gerenciem pagamentos internacionais com facilidade, seja por meio de integração perfeita de APIs ou aplicativos de marca branca. Para mais informações, acesse palla.com.

