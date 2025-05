Uso de ERP transforma processos e amplia competitividade

O mercado global de Sistemas de Gestão Empresarial tem projeção de alcançar US$ 123,41 bilhões até 2032, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10,4%, segundo levantamento da DocuClipper. O aumento está associado à busca por maior eficiência operacional, escalabilidade e automação de processos nas empresas, segundo a análise do estudo.

Outro dado da pesquisa mostra que 53% das empresas já classificam o ERP (Enterprise Resource Planning) como um investimento prioritário. A tendência é mais acentuada nos setores de manufatura e distribuição, que lideram a adoção dessas soluções no cenário internacional.

Diante deste crescimento, especialistas apontam que a implantação de ERP envolve decisões estratégicas e exige planejamento estruturado. O processo é considerado complexo e determinante para o sucesso das iniciativas de transformação digital, de acordo com consultores da área.

Para Guilherme Sallati, Diretor de Operações da Upper — consultoria Gold Partner SAP há quase duas décadas — a adoção de um sistema integrado pode marcar uma virada na trajetória empresarial, ao permitir uma gestão orientada por dados e maior integração entre as áreas. “O sucesso da transformação digital está diretamente relacionado à forma como o projeto é conduzido”, comenta.

Sallati afirma que o primeiro passo para uma adoção bem-sucedida é o planejamento. “Sem preparação adequada, mesmo as melhores soluções de ERP podem não entregar o esperado”, destaca. Ele ressalta a importância de revisar processos internos, organizar dados e alinhar a liderança desde o início. “Os colaboradores precisam entender e confiar no processo para que a mudança seja bem-sucedida”, completa. A automação de processos e o envolvimento da equipe são fundamentais para garantir fluidez na transição.

Ainda segundo o diretor, critérios como escalabilidade, integração entre áreas e capacidade de análise de dados em tempo real costumam influenciar de forma significativa a definição da plataforma de gestão. Ele destaca que o SAP Business One reúne características técnicas voltadas à consolidação de informações, operação em ambiente de nuvem com recursos de segurança e módulos que acompanham o crescimento da empresa.

A definição do momento ideal para a adoção também merece atenção. “Não existe uma hora exata. Cada empresa precisa avaliar seu ciclo produtivo, fluxo financeiro e os gargalos que deseja resolver”, afirma Sallati. Para ele, mais importante do que esperar o cenário perfeito é ter clareza nos objetivos e comprometimento com a mudança. Com o planejamento adequado, segundo explica, é possível mitigar riscos e acelerar os benefícios da transformação.

A demanda por gestão integrada, dados em tempo real e eficiência operacional têm impulsionado esse movimento. “Com sistemas unificados, as empresas ganham agilidade, reduzem custos e tomam decisões mais rápidas e informadas”, finaliza o Diretor de Operações da Upper.

