Empresas geram impacto social através do voluntariado

O mercado corporativo sempre acelerado e ávido por resultados, não precisa ser resumido aos números e ao lucro, isso porque dados mostram que cada vez mais empresas buscam estratégias capazes de gerar impacto e inclusão social, apoiando causas de pessoas com alguma deficiência ou em situações de vulnerabilidade. As iniciativas são diversas, como apontam os dados do programa filantrópico Double the Donation:

94% das grandes empresas norte-americanas planejam aumentar ou manter suas doações a instituições de caridade nos próximos anos.

39% das empresas planejam expandir seus programas de donativos no local de trabalho nos próximos dois anos;

37% planejam manter os seus programas de donativos no local de trabalho inalterados;

Cerca de 63 milhões de americanos fazem voluntariado todos os anos;

Os americanos fazem voluntariado durante um total de 7,7 bilhões de horas por ano;

O valor do voluntariado americano é de cerca de 175 bilhões de dólares por ano.

De acordo com esta instituição, que incentiva a participação social por parte de empresas, estas estatísticas reforçam a busca por respostas sobre a missão de cada organização, levando-as a se conectarem com valores mais profundos e humanitários, isso porque enquanto a visão aponta para o alvo onde se deseja chegar como empresa, o propósito deve focar no impacto que desejam gerar na sociedade e no mundo. Nesse sentido, para muitas empresas o propósito é também um ativo capaz de enriquecer a cultura organizacional e orientar suas ações e, sob esta iniciativa, empresas cada vez mais se engajam em projetos sociais, de acordo com as estatísticas mencionadas.

Um esporte, um convite e um propósito: resgatar a autoestima de deficientes físicos

Desde a sua formação, como empresa americana de assessoria financeira, Garavello Capital compreende como parte de sua missão se integrar à comunidade local e ao propósito de instituições e causas sociais que necessitem da participação de empresas e voluntários. Tendo em vista a grande ligação da empresa com o esporte, especialmente com o tênis, há dois anos o General Manager da Garavello Capital e ex-tenista universitário, Christiano Aguiar, tornou-se voluntário do projeto do Jefferson Moss-Magee Hospital. Sua missão é lecionar aulas de tênis para alunos cadeirantes atendidos pelo programa, nascendo, assim, uma parceria promissora.

“Sempre gostei de dar aulas de tênis, mas estes alunos me ensinam sobre superação e coragem. São conexões que só o esporte é capaz de proporcionar”, disse o assessor financeiro.

Com o intuito de angariar recursos para o projeto, são realizados leilões e premiações, como o recente 25th Annual Night of Champions, realizado na Filadélfia, Pensilvânia, onde Garavello Capital arrematou a bola de futebol americano autografada pela lenda desse esporte, Dick Vermeil, que foi técnico na NFL por 15 temporadas levando times a conquistas inéditas em campeonatos como Super Bowl.

O projeto de reabilitação desenvolvido pelo Jefferson Moss-Magee Hospital fornece as cadeiras de rodas projetadas individualmente para cada participante de acordo com seu peso, altura e condição física. Atualmente a classe adaptada para tenistas cadeirantes conta com vinte participantes, sendo oito deles jogadores regulares de torneios especiais pelo país.

Para o diretor da Garavello Capital, o voluntariado por parte de empresários fortalece a comunidade local criando um ambiente de cooperação, reciprocidade e responsabilidade. “Como empresa acreditamos na importância de ações e do voluntariado que impacta positivamente famílias e indivíduos”, ressaltou o empresário.

