Farmapae investe em campanhas com impacto social

A Farmapae, farmácia própria da Riopae, promove, desde sua inauguração em dezembro de 2023, campanhas voltadas para a promoção da saúde comunitária, o acesso a medicamentos e a conscientização da população da Baixada Fluminense.

Vinícius Chaves de Mello, CEO do Grupo Riopae, explica que as campanhas são divididas em dois eixos, sendo o primeiro voltado para questões sociais. Essas ações, segundo ele, são realizadas em conjunto com a Riopae e outras empresas do Grupo, que levam serviços de saúde, informação e cidadania às comunidades locais.

“Já o segundo eixo é o das campanhas internas e comerciais, com foco em parcerias com fornecedores para garantir promoções temáticas — geralmente ligadas à sazonalidade, como campanhas de inverno, volta às aulas ou saúde da mulher — e ações promocionais com descontos elevados e condições de pagamento facilitadas. Em ambas, o objetivo é o mesmo: garantir que ninguém fique sem acesso aos medicamentos e produtos de que precisa”, detalha.

Hoje, o profissional reforça que a Farmapae oferece facilidades como parcelamento em até 300 dias (via cartão de crédito) e descontos que podem chegar a 90% para os associados da Riopae, além de preços já competitivos para o público em geral. Ainda de acordo com o CEO, a Farmapae representa um elo no compromisso da Riopae com o cuidado integral das famílias da Baixada Fluminense.

“Isso transforma a farmácia não apenas em um ponto de venda, mas em um agente ativo de inclusão e saúde pública regional. Acreditamos que o acesso à saúde começa por iniciativas concretas que coloquem a população em primeiro lugar”, afirma.

Campanhas com propósito social

As campanhas da Farmapae, segundo Vinícius, são estruturadas com parcerias estratégicas. As ações externas, como as Ações Sociais e eventos itinerantes realizados em comunidades da Baixada, são resultado da integração entre todas as empresas do Grupo Riopae. Nesses momentos, são promovidas orientações sobre saúde, serviços gratuitos e acesso facilitado a medicamentos, sempre com foco no impacto social.

“As campanhas internas e comerciais são realizadas em conjunto com nossos fornecedores. Trabalhamos para negociar melhores preços e condições exclusivas, especialmente em datas temáticas, como o Dia do Farmacêutico, Outubro Rosa ou nas mudanças de estação, onde há maior procura por certos medicamentos e produtos”, enfatiza.

A receptividade das campanhas tem sido positiva, de acordo com o profissional. “A cada campanha que realizamos percebemos um engajamento crescente da população. Muitos dos nossos clientes acabam conhecendo a Farmapae durante as Ações Sociais promovidas pelo Grupo e, após essa primeira experiência, tornam-se clientes recorrente”, analisa.

Vinícius reforça que, apesar de as campanhas terem um viés comercial, elas carregam a intenção social de tornar o acesso à saúde mais justo e inclusivo. “A Farmapae entende que o fator econômico ainda é um grande limitador para muitas famílias da Baixada Fluminense. Por isso, mesmo nas campanhas comerciais, o foco está em criar oportunidades reais de acesso, com descontos expressivos e facilidade de pagamento. É um modelo híbrido: comercial com propósito social”, conclui.

