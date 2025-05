Filtros de ar industriais reduzem custos para as indústrias

Os filtros de ar desempenham um papel fundamental na redução de custos para as indústrias, além de garantir a eficiência e a segurança dos processos. Segundo José Lopes, diretor comercial da SpeedAir, esses filtros ajudam a diminuir os custos operacionais ao melhorar a eficiência energética dos sistemas de filtragem.

Ele explica que um filtro limpo permite que o ar circule com menor esforço dos ventiladores, o que significa menos consumo de energia. “Além disso, os filtros de ar protegem equipamentos sensíveis contra o acúmulo de partículas, o que reduz o desgaste e os gastos com manutenção corretiva e reposição de peças”, afirma.

Segundo Lopes, essa proteção é essencial para evitar paradas não planejadas e manter a produção sempre em andamento.

A SpeedAir é uma empresa brasileira que, desde 2017, se dedica à fabricação e comercialização de equipamentos de filtragem de água e ar. Ao longo dos anos, atendeu mais de 3.500 clientes em todo o Brasil. O portfólio da marca inclui uma ampla gama de filtros para atender às mais diversas necessidades, seja no ambiente doméstico, comercial ou industrial.

“Investimos constantemente em tecnologia e em processos de fabricação rigorosos a fim de assegurar a eficiência e durabilidade dos produtos”, assegura o diretor.

Qualidade do ar e da água é importante para a saúde e o meio ambiente

O especialista observa que há um aumento significativo na conscientização sobre a importância da qualidade do ar e da água para a saúde e o meio ambiente. Poluição do ar é a contaminação do ambiente interno ou externo por agentes químicos, físicos ou biológicos que modificam as características naturais da atmosfera, conforme uma publicação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O material também revela que quase toda a população global (99%) respira ar que excede os limites das diretrizes da OMS e contém altos níveis de poluentes, com países de baixa e média renda sofrendo as maiores exposições. “Estes dados mostram como a pureza do ar é um recurso fundamental para o bem-estar da humanidade. Esses fatores também incentivam empresas como a SpeedAir a desenvolverem soluções para atender às novas exigências e normas dos órgãos competentes”, avalia Lopes.

Manutenção deve ser periódica

Quanto à manutenção, o diretor comercial da SpeedAir destaca que esta deve ser feita de acordo com o tipo de aplicação, geralmente trimestral ou semestral em ambientes industriais.

“O ideal é criar um cronograma técnico baseado em dados reais do uso e contar com acompanhamento profissional para garantir que os filtros estejam sempre em boas condições”, detalha.

Ausência ou ineficiência dos filtros pode acarretar problemas

A ausência ou ineficiência dos filtros pode acarretar problemas sérios, como contaminação dos processos, queda na qualidade dos produtos, aumento da temperatura ambiente, falhas em equipamentos eletrônicos e até riscos à saúde dos colaboradores.

“Em setores mais regulados, isso pode levar a paralisações por não conformidade com normas de vigilância sanitária e de qualidade”, alerta o especialista.

Filtros de ar são essenciais para a eficiência da operação industrial

O diretor comercial da SpeedAir reforça que os filtros de ar são essenciais não só para proteger os equipamentos, mas também para a eficiência geral da operação industrial.

“Quando aliados a uma manutenção regular, os benefícios se refletem em diversas frentes, garantindo uma produção mais segura, econômica e eficiente”, frisa. “E, para alcançar esses resultados, é fundamental contar com um parceiro que entenda as demandas específicas do setor a fim de oferecer o suporte especializado”, ressalta.

Para mais informações, basta acessar: https://speedair.ind.br/