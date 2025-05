ABB e Raumaster Paper propõem ‘upgrades estratégicos’ em bobinadores

A especialista em automação industrial ABB informou em comunicado ter assinado memorando de entendimento com a fabricante de bobinadores de papel Raumaster Paper, atuante em mercados da Ásia, Europa e América do Norte.

No acordo, as empresas querem unir expertises para desenvolver soluções conjuntas para o rebobinamento de papel que aliem tecnologias de automação, acionamento, soluções digitais, de controles industriais com soluções da Raumaster para a finalização de papel.

Voltada inicialmente ao mercado norte-americano, onde a Raumaster está buscando ampliar presença, a parceria visa oferecer ao setor opções de modernização baseadas em ‘upgrades estratégicos’ para otimizar a eficiência operacional de bobinadores relativamente antigos, dar visibilidade a seu desempenho e estender seu ciclo de vida.

“A parceria com a Raumaster vai nos permitir oferecer o que há de melhor em automação associada à expertise em maquinário para que o setor siga se modernizando de forma eficiente e sob custos racionalizados”, disse no comunicado Shankar Singh, gestor global de linha de produto da ABB.

O acordo prevê também que as ABB e Raumaster vão trabalhar juntas para padronizar soluções em sistemas de controle específicas para bobinadores, associando tecnologias de automação, acionamentos e motores elétricos com o que há de melhor em tecnologia de rebobinamento de papel.

As duas empresas também tem a intenção de buscar oportunidades no setor de papel e celulose para retrofitar bobinadores antigos ainda em uso e instalar novos equipamentos, demonstrando as aplicações eventualmente desenvolvidas em conjunto.

A ABB já conta com mais de 400 automações específicas para bobinadores entregues. A Raumaster Paper também já implementou ao menos 110 equipamentos desse tipo em fábricas de papel de todo o mundo, sendo uma das maiores especialistas do segmento.

“Nossos clientes [...] também precisam de sistemas [...] que integram confiabilidade e a mais moderna tecnologia de automação”, afirmou no texto Pekka Leino, diretora-geral da Raumaster Paper.

Website: https://global.abb/group/en