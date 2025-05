XVIII CONPARH está com as inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o XVIII Congresso Paranaense de Recursos Humanos – CONPARH 2025, um dos mais importantes encontros de profissionais de RH, lideranças e gestores do Paraná. O evento, organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná – ABRH-PR, será realizado nos dias 22 e 23 de outubro, no Viasoft Experience, em Curitiba (PR). Inscrições e informações no link: https://conparh.com.br/.

Com o tema “Tudo que só o humano pode fazer”, o CONPARH 2025 propõe um olhar sobre as competências que nenhuma tecnologia pode substituir. Entre os palestrantes confirmados estão: Luiza Trajano (Magazine Luiza), Adeildo Nascimento (DHEO Consultoria), Sandro Benelli (Retail, Franchise and Consumer Industry), Rogério Chér (Winx), Fernando Moreira (AI Thinker), Patrícia Ansarah (Instituto Internacional em Segurança Psicológica), João Furlan (Huboo.ai), Ricardo Voltolini (ESG e Ideia Sustentável), André Caldeira (Grupo Propósito), Gilmar Silva de Andrade (presidente ABRH-PR e CRA), Vera Mattos (Coach Executiva e vice-presidente da ABRH-PR) e Luis Humberto de Quental (Consultor e vice-presidente financeiro e de mercado da ABRH-PR).

A diretora do XVIII CONPARH e vice-presidente da ABRH-PR, Vera Mattos, destaca que a organização do evento está trabalhando para explorar o tema em tempos de Inteligência Artificial, que tem provocado mudanças rápidas e profundas. “O Congresso trará muitas novidades, incluindo mudanças no formato, feira de negócios, além de palestrantes de grande relevância em suas áreas, que já estão confirmando presença para construir um evento marcante e ampliar o debate sobre o papel do humano no presente e no futuro do trabalho”, diz.

O Congresso tem por objetivo inspirar, provocar e conectar pessoas em torno do ser humano. A proposta de 2025 colocar as pessoas como centro das organizações, da inovação e da liderança – destacando o que diferencia em um mundo digitalizado: a capacidade de sentir, criar, se relacionar e transformar.

Serviço - XVIII Congresso Paranaense de Recursos Humanos – CONPARH 2025

Data: 22 e 23 de outubro, das 8h às 18h

Local: Viasoft Experience (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300) – Curitiba (PR)

Organização: Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR)

Mais informações e inscrições: https://conparh.com.br/

