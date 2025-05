AI Ease cria funcionalidades para remover objetos de fotos

O uso de inteligência artificial (IA) para edição de imagens tem crescido de forma acelerada no Brasil, segundo publicação recente feita pela Locaweb. O estudo desenvolvido pela empresa de tecnologia em parceria com a Conversion, detalha que, apenas no último ano, as buscas on-line por comandos direcionados para assistentes de inteligência artificial cresceram cerca de 65% no Brasil.

O estudo, que analisou os comportamentos digitais da população brasileira, identificou que os prompts mais buscados estão relacionados à geração de imagens, vídeos e textos. Um dos fatores que explicam a procura por esse tipo de comando é a facilidade oferecida por ferramentas que permitem aos usuários e empresas especificarem com detalhes o que esperam como resultado final.

A metodologia utilizada no estudo para identificar os comandos de inteligência artificial mais buscados no Brasil, analisou dados de pesquisas feitas no Google durante o último ano. O levantamento considerou expressões como “prompts IA”, “comandos IA” e variações semelhantes, abrangendo usuários das cinco regiões do país. Os termos foram organizados em um ranking de acordo com o volume total de buscas registradas no período.

Segundo levantamento publicado pela Locaweb, algumas das principais variações de buscas feitas pelos usuários brasileiros foram "prompt para criar imagens", "prompt para gerar fotos", "prompt para criar posts para redes sociais", entre outros. A soma, analisada pela Locaweb, mostrou que esses termos de busca atingiram um crescimento 65% nos últimos 12 meses, movimentando mais de 200 mil pesquisas em todo o país.

Atento ao aumento dessa demanda no mercado brasileiro, a AI Ease, empresa voltada ao desenvolvimento de soluções com base em inteligência artificial, anunciou novas funcionalidades para remoção de objetos em imagens.

Ferramentas para remover objetivos de fotos usando AI

A funcionalidade AI Ease Removedor de Objetos faz parte de um pacote que busca aperfeiçoar a tecnologia da plataforma direcionada para edição visual de maneira automatizada. A atualização também foi feita para agilizar edições de imagens para o público geral, lojistas que precisam melhorar fotografias e também para criadores de conteúdo digital.

Com a tecnologia da AI Ease, o usuário pode, por exemplo, escrever comandos como “remover a cadeira ao fundo da imagem” ou “apagar a pessoa do lado esquerdo da foto”, "remover objetos no chão", entre outros. A funcionalidade automatiza uma função já existente em softwares como o Adobe Photoshop, que demandava conhecimento técnico na ferramenta, criando opções para remover áreas específicas de fotos de forma automatizada.

Além dessa função, a ferramenta também gera automaticamente preenchimentos necessários com base nos elementos disponíveis ao redor do objeto principal da imagem, utilizando aprendizado de máquina para manter a coerência visual da cena. Além disso, é possível solicitar ajustes como “clarear o fundo”, “melhorar a nitidez” ou “corrigir distorções na imagem”, tudo por meio de comandos de texto simples disponíveis para pessoas que não possuem domínio técnico em softwares utilizados por profissionais de criação e fotógrafos.

A nova ferramenta permite que usuários apaguem elementos específicos de uma imagem de forma simples, por meio de comandos de texto. O sistema utiliza IA generativa para entender as instruções e reconstituir o fundo da imagem de maneira automática. A funcionalidade foi projetada para atender a uma demanda crescente de usuários que buscam edições rápidas sem recorrer a softwares tradicionais de edição.

No caso da AI Ease, a empresa explica que a ferramenta de remoção de objetos foi pensada para se integrar a esse novo hábito digital. Os usuários podem, por exemplo, digitar instruções como “remover a pessoa no canto direito da foto” ou “apagar o carro ao fundo” e obter em segundos uma imagem ajustada, com a área editada preenchida automaticamente.

A companhia informou que pretende seguir com atualizações periódicas para aprimorar a precisão dos comandos e a qualidade visual dos resultados. A plataforma está disponível em versão on-line, e não exige instalação de programas adicionais.

Com o aumento da concorrência entre soluções de IA e a intensificação da presença dessas ferramentas no cotidiano digital dos brasileiros, a AI Ease busca posicionar-se como alternativa para edições rápidas, sem a necessidade de conhecimento técnico em design ou fotografia.

Website: https://www.linkedin.com/company/aiease/