Startup lança ferramentas para recuperar arquivos excluídos

Um estudo global realizado pelo Futurum Group, encomendado pela NetApp e publicado pela Business Wire, mostrou que mais de 54% das organizações sofreram algum tipo de ataque cibernético nos últimos 18 meses.

Conforme apuração, os danos causados por essas práticas estão cada vez mais recorrentes. Em um a cada cinco casos, usuários e empresas não conseguiram recuperar os dados perdidos. O levantamento, que entrevistou mais de 1.300 líderes de segurança em diversos setores, reforça a necessidade de soluções voltadas à resiliência cibernética e à recuperação de informações importantes para as corporações.

A matéria publicada pela Business Wire também destacou a necessidade das empresas em potencializar a infraestrutura de dados inteligentes para lidar com os riscos crescentes apresentados pelas ameaças apontadas. Dentro desse cenário, um dos desafios enfrentados pelas empresas e usuários, é a recuperação de dados excluídos.

Indicado pelo site de tecnologia TecMundo como uma das opções de software para recuperação de dados e arquivos, a startup EaseUS anunciou o lançamento de novas funcionalidades em um conjunto de ferramentas voltadas à recuperação de diversos arquivos excluídos.

Segundo reportagem assinada pelo jornalista Douglas Petronilho, a empresa é um dos primeiros nomes quando o assunto é software para recuperação de dados, ao incluir em seu portfólio diversas outras funcionalidades de recuperação com foco em usuários que enfrentam perda de dados por erro humano, excluídos acidentalmente ou por conta de falhas técnicas.

A principal aposta da empresa de tecnologia é o EaseUS Data Recovery Wizard, software que reúne diversas funcionalidades para restaurar informações apagadas de forma acidental ou por outros motivos externos. Entre as novas funcionalidades, estão o reparo de fotos, vídeos e arquivos corrompidos em pendrives, HD, cartão SD, computadores e câmeras digitais.

De acordo com a empresa, o programa é capaz de recuperar arquivos eliminados após uma formatação de disco, além de restaurar partições perdidas. O software também realiza varreduras completas em diferentes tipos de dispositivos como pen drives, HD externo, drones e filmadoras digitais, ampliando o alcance da ferramenta para além de computadores e celulares pessoais e corporativos.

A EaseUS atua no setor de tecnologia desde 2004, com foco em soluções de backup e recuperação de dados. A startup destaca que a ferramenta foi desenvolvida para atender tanto usuários domésticos quanto ambientes corporativos, com interface simplificada e compatibilidade com os principais sistemas operacionais da atualidade.

O EaseUS Data Recovery Wizard está disponível em versão gratuita, que oferece recursos básicos de recuperação, e em versões pagas com funcionalidades mais avançadas. O lançamento ocorre em um contexto de aumento na demanda por ferramentas de proteção de dados, impulsionada pelo crescimento do trabalho remoto e da digitalização de documentos pessoais e profissionais.

O serviço pode ser acessado diretamente pelo site da empresa, onde os usuários encontram opções para download, suporte técnico e instruções para o uso das ferramentas como novas medidas de segurança digital.

Website: https://www.linkedin.com/company/easeussoftware/