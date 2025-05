Arte digital e games ganham espaço em exposição interativa em Goiânia

Entre os dias 5 de junho e 8 de agosto de 2025, a Galeria Alois Feichtenberger, no Museu da Imagem e do Som de Goiás (MIS-GO), sediará a exposição “Josh Journey: A Arte por Trás do Game”, iniciativa que propõe uma imersão no universo criativo do jogo “Josh Journey: Totens da Escuridão”. A mostra apresentará ao público os bastidores do desenvolvimento do game, incluindo ilustrações, animações e fases do processo de produção.

Com curadoria de Michelle Santos e produção executiva do Província Studio, a exposição reunirá 20 telas em alta resolução (impressas em fine art) com ilustrações originais dos personagens e cenários do jogo, três estações interativas de gameplay, além de telões com vídeos que evidenciam as etapas de criação, desde o conceito inicial até a versão final. A ação busca fomentar a valorização da arte digital e estimular o interesse por carreiras ligadas à animação e ao desenvolvimento de jogos.

O projeto também incluirá atividades formativas voltadas a estudantes, artistas e profissionais do setor. Estão previstas palestras como “O Processo Criativo de Produção de um Game” e “Maximizando Oportunidades: A Experiência do Província em Negociações”, além do workshop “5 Princípios Indispensáveis na Animação”, que será realizado em junho de 2025 no HUB Goiás.

Com público estimado em cerca de 2 mil visitantes ao longo do período, a exposição contará com recursos de acessibilidade, como QR Codes com audiodescrição, placas em Braille, vídeos com legendas e tradução em Libras. Grupos escolares também terão acesso a mediações guiadas, visando ampliar o entendimento sobre os processos criativos e técnicos envolvidos na produção de um jogo digital.

O jogo “Josh Journey: Totens da Escuridão”, disponível nas plataformas Steam, Xbox Store, PlayStation Store e Nintendo eShop, é uma produção independente brasileira que tem ganhado visibilidade internacionalmente, com participação em eventos e festivais como a BGS (Brasil Game Show), BIG Festival, Prêmios Quirino e NYX Game Awards. Seus criadores, os irmãos Guilherme e Iuri Araújo, são mestres em Cultura Visual pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e possuem formação complementar na GOBELINS Paris, uma das escolas de animação mais prestigiadas do mundo.

“Acreditamos que os games são uma poderosa forma de arte, que mistura narrativa, música, ilustração e programação. Mostrar esse processo ao público é uma forma de valorizar todo o trabalho criativo por trás da tela”, afirma Guilherme Araújo, ilustrador e cofundador do Província Studio.

Para Iuri Araújo, também cofundador do estúdio e responsável pela animação do jogo, “a exposição é uma oportunidade de inspirar jovens artistas e desenvolvedores que desejam ingressar na indústria criativa. Queremos compartilhar o que aprendemos ao longo dos anos e abrir caminhos para novas produções brasileiras”.

A iniciativa é realizada com apoio da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás (Secult GO) e do Governo de Goiás, por meio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), e propõe-se a fortalecer o reconhecimento dos games como expressão artística legítima e parte integrante da produção cultural contemporânea em Goiás.

Website: https://www.instagram.com/provinciastudio/