Segmento de brindes personalizados investe em tecnologia

O mercado de brindes promocionais tem incorporado novas tecnologias como forma de agregar valor às ações de comunicação e aumentar a percepção de marca. Técnicas como impressão UV 360°, gravação a laser, impressão digital de alta resolução e a integração com QR Codes estão entre os recursos mais adotados por empresas do setor para personalização e interatividade.

Segundo o relatório Ad Impressions Study 2023, divulgado pelo Advertising Specialty Institute (ASI), 63% dos consumidores mantêm brindes por pelo menos um ano, e itens como copos reutilizáveis geram em média mais de 3.100 impressões durante sua vida útil, reforçando sua eficácia em campanhas de branding.

Rodrigo Pereira, CEO da empresa Innovation Brindes, explica que esses avanços são estratégicos. “As marcas estão cada vez mais preocupadas com a experiência do consumidor. A personalização tecnológica permite oferecer um produto que é, ao mesmo tempo, útil, visualmente marcante e conectado a uma narrativa institucional”, afirma.

A impressão UV 360° é usada principalmente em superfícies cilíndricas, como copos e squeezes, enquanto a gravação a laser é aplicada em materiais metálicos e kits corporativos, garantindo acabamento durável e sofisticado.

Além disso, a utilização de QR Codes em brindes tem se mostrado eficaz para aproximar o público do ambiente digital. De acordo com o estudo The Future of QR Codes 2023, publicado pela Statista, mais de 89 milhões de usuários nos Estados Unidos escanearam QR Codes em 2023, demonstrando o crescimento da ferramenta em ações promocionais e estratégias de engajamento.

Pereira comenta que a funcionalidade digital agrega rastreabilidade. “Ao escanear o código, o consumidor acessa páginas promocionais, vídeos, formulários ou cupons. Isso conecta o brinde físico ao conteúdo online da marca e permite mensurar resultados”, explica.

O executivo também destaca o uso de softwares de mockup 3D, que vêm sendo adotados por fornecedores para facilitar a pré-visualização dos produtos. “Esse recurso permite ao cliente aprovar detalhes como layout, cores e posicionamento do logotipo antes da fabricação, evitando retrabalho e reduzindo prazos”, afirma.

Com consumidores cada vez mais atentos à originalidade dos brindes, o uso de tecnologia tende a se consolidar como diferencial competitivo. “O público valoriza exclusividade, design funcional e conexão com os valores da marca. O uso de tecnologia na criação de brindes atende exatamente a essa expectativa e posiciona a empresa de forma moderna e relevante”, conclui.









