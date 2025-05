Estudo analisa impacto psicológico dos brindes em decisões

O uso de brindes promocionais tem se consolidado como estratégia de marketing voltada à aproximação com o consumidor. Ao oferecer itens gratuitos, empresas buscam não apenas promover sua marca, mas também gerar vínculos emocionais e influenciar decisões de compra.

Rodrigo Pereira, CEO da empresa Innovation Brindes, afirma que a percepção de valor associada aos brindes está diretamente relacionada à utilidade do item e ao tempo em que ele permanece com o consumidor. “Quando o brinde é funcional e personalizado, ele tende a ser usado com mais frequência, reforçando a presença da marca de forma espontânea”, explica.

O executivo também destaca o impacto da exclusividade. “Campanhas que envolvem brindes com tiragens limitadas ou design diferenciado despertam senso de urgência e desejo. A escassez bem planejada aumenta a taxa de engajamento nas ações promocionais”, comenta Pereira.

Outro ponto abordado é o princípio da reciprocidade, conhecido no campo da psicologia social como a tendência de retribuir um gesto recebido. Pereira observa que, ao receber um brinde inesperado, o consumidor passa a ter uma relação mais favorável com a marca. “Esse vínculo emocional é um ativo que influencia no retorno à loja, na fidelização e até mesmo na recomendação espontânea”, afirma.

De acordo com o Ad Impressions Study 2023, realizado pelo Advertising Specialty Institute (ASI), brindes promocionais como copos reutilizáveis geram, em média, 3.162 impressões ao longo de sua vida útil. O relatório também revela que 63% dos consumidores mantêm esses produtos por pelo menos um ano, o que reforça sua eficácia no fortalecimento da marca.

Segundo Pereira, o uso de tecnologias de personalização também influencia na eficácia das campanhas. “A gravação UV 360° em copos e squeezes, por exemplo, permite maior aproveitamento da área de impressão e gera impacto visual. Isso aumenta o valor percebido e diferencia a ação em relação à concorrência”, explica.

O CEO reforça que ações promocionais com brindes precisam estar alinhadas ao plano de comunicação das empresas. “O brinde, quando integrado à estratégia de marketing e pensado para o perfil do público, torna-se uma ferramenta eficaz de aproximação, reconhecimento e reforço institucional”, conclui.

