Campanhas sazonais com brindes elevam vendas no varejo

Campanhas sazonais realizadas entre outubro e janeiro movimentam o setor varejista brasileiro. Com o objetivo de ampliar os resultados nesse período, empresas adotam a oferta de brindes personalizados como estratégia promocional em datas como Black Friday, Natal, Ano Novo e início do ano letivo.

A prática combina ações de incentivo com itens funcionais, reforçando a identidade da marca. Segundo o Ad Impressions Study 2023, divulgado pela Advertising Specialty Institute (ASI), brindes promocionais como copos reutilizáveis, canetas e mochilas geram milhares de impressões ao longo de sua vida útil e são eficazes para aumentar a lembrança de marca e o engajamento com o público.

Rodrigo Pereira, CEO da empresa Innovation Brindes, afirma que a organização prévia é um dos principais fatores de sucesso. “As datas sazonais concentram um grande volume de pedidos. O desempenho da campanha está diretamente ligado ao alinhamento entre o público-alvo, o tipo de brinde e a capacidade de entrega dentro do prazo”, explica.

Com base na demanda de clientes atendidos, Pereira relata que durante a Black Friday os itens mais solicitados são copos reutilizáveis, sacolas ecológicas e acessórios tecnológicos. Já no Natal, a preferência é por kits temáticos, como agendas, garrafas térmicas e estojos personalizados.

Para o período de volta às aulas, instituições de ensino e redes de papelaria priorizam mochilas com identidade visual, cadernos customizados e estojos escolares. Esses itens, segundo ele, “funcionam como ferramentas de relacionamento e incentivo à fidelização”.

Ainda segundo o executivo, a integração entre o ambiente físico e digital tem ampliado o alcance das campanhas. “Muitas empresas estão utilizando brindes em ações online, como sorteios em redes sociais ou campanhas vinculadas ao e-commerce. Essa estratégia aumenta o engajamento e cria oportunidades de contato com novos públicos”, comenta.

De acordo com o Ad Impressions Study 2023, realizado pelo Advertising Specialty Institute (ASI), brindes promocionais como copos reutilizáveis geram, em média, mais de 3.100 impressões ao longo de sua vida útil. O estudo também mostra que 63% dos consumidores mantêm esses itens por pelo menos um ano, o que reforça sua eficácia na promoção e lembrança de marca.

Pereira recomenda que a produção e a logística de entrega sejam planejadas com no mínimo 60 dias de antecedência. “Esse tempo permite personalizações mais complexas, melhor controle de estoque e evita imprevistos com fornecedores e transporte”, afirma.

Com o fortalecimento do marketing de experiência, ações com brindes seguem entre as estratégias adotadas por empresas que buscam diferenciação em períodos de alta concorrência no varejo.

