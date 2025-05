Dom Brejas conquista pelo terceiro ano o Kings Day Brasil

Pelo terceiro ano consecutivo, o bar Dom Brejas, de Campinas, conquistou o Kings Day Brasil, competição criada há três anos pela cervejaria holandesa, com o objetivo de premiar bares e restaurantes com maior volume de vendas de chope da marca e engajamento de clientes. O título também mantém a casa da Região Metropolitana de Campinas (RMC) como maior vendedora de chopp Amstel do Brasil. Neste ano de 2025, a competição teve a participação de mais de 200 casas de todo o Brasil.

Para escolher os vencedores, o Kings Day Brasil levou em consideração três critérios: quantidade de chope vendido no período da disputa, em abril (50% da pontuação final), troca de chope no May Bar (na compra de um chope o cliente ganha um King coin — bolacha de chope — e juntando cinco moedas troca por um copo colecionável) e engajamento do estabelecimento em mídias sociais.

Em 2025, o Dom Brejas conquistou o título pela terceira vez — desde a criação da premiação no Brasil. O bar de Campinas vendeu no período da disputa mais de 30 mil copos de Amstel, além de receber a melhor pontuação de engajamento dos clientes, outro fator que pesou na classificação final.

Robson Franco Ramos (Dino), sócio-fundador do Dom Brejas, conta que conquistar o tricampeonato é um feito histórico para o estabelecimento. “O Kings Day é muito concorrido, pois envolve bares e restaurantes de todo o Brasil, e levar o título desde sua criação é algo importante para nós e toda a equipe de colaboradores, gerentes e diretores, que se empenharam para essa conquista”, conta ele.

“Esse campeonato vem crescendo no Brasil e ganha popularidade e peso com a participação de grandes estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Hoje Campinas é destaque, mais uma vez, o que mostra a força das vendas no interior de São Paulo”, acrescenta Ramos.

Priscila Sigolo Germano, sócia do Dom Brejas, acrescenta “que os títulos dos dois anos anteriores aumentaram as expectativas da casa e de todos os colaboradores, mas o objetivo de conquistar o tricampeonato foi alcançado”, afirma. “Desde o encerramento da edição 2024 já estávamos nos preparando e engajados para trazer esse título inédito para a região”, complementa ela.

