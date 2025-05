Vistos “O” ganham ainda mais força após políticas

A busca por vistos americanos tem apresentado crescimento contínuo, segundo dados divulgados pela Panrotas, a emissão total de vistos para os Estados Unidos aumentou 4,6% em agosto de 2024. Esse é o terceiro maior número do ano e o quarto maior da história.

Para o advogado Eduardo Galvão, especialista em imigração, o crescimento da procura de visto, principalmente de 2024 para 2025, está relacionado ao cenário de maior exigência no controle migratório dos Estados Unidos e ao endurecimento regulatório sobre imigrantes imposto durante o governo Trump.



“A procura pelo visto O, por exemplo, aumentou significativamente devido às políticas imigratórias mais rígidas, que levaram muitos imigrantes a buscar soluções mais rápidas e acessíveis para trabalhar legalmente nos Estados Unidos, sem precisar enfrentar os processos longos e custosos do green card", explica Galvão.

Além disso, segundo ele, o visto O está alinhado à filosofia de imigração baseada em mérito, defendida pelo ex-presidente Trump durante sua campanha e mandato.

“O visto O representa um benefício voltado para indivíduos qualificados, o que se encaixa exatamente na prioridade dada à imigração meritocrática no período”, acrescenta.

Outro fator que impulsionou a busca pelo visto foi o aumento das ações de fiscalização promovidas pelo Immigration and Customs Enforcement (ICE). "O ICE intensificou operações em locais de trabalho, aumentou o número de prisões domiciliares e cancelou vistos, até mesmo de estudantes, por infrações consideradas leves, como multas de trânsito. Isso gerou uma sensação de vulnerabilidade muito maior entre os imigrantes", relata o advogado.

Com a pressão para se regularizar, muitos optam por processos mais diretos. O tempo médio para a aprovação de uma petição de visto O-1 é de cerca de quatro meses no procedimento padrão, podendo cair para 15 dias úteis se o candidato optar pelo serviço de "Premium Processing". Após a aprovação nos Estados Unidos, o prazo para agendamento da entrevista no consulado varia conforme o país de origem e a carga de trabalho das unidades consulares.

Outras alternativas ao visto O também têm sido consideradas, dependendo do perfil do imigrante. Entre elas, destacam-se o visto L-1 (transferência de executivos ou profissionais especializados de empresas multinacionais), o visto E-2 (para investidores de países que possuem tratado comercial com os EUA) e o visto H-1B (para ocupações especializadas que exigem ensino superior).

De acordo com Eduardo Galvão, o perfil dos imigrantes que têm buscado a regularização via vistos como o O é bastante diversificado.

“Recebemos famílias que buscam melhor qualidade de vida, profissionais que querem liberdade para fazer negócios nos EUA sem abrir mão da residência no Brasil, e pessoas que passaram anos com vistos de turista ou estudante e agora buscam entrar no mercado de trabalho americano de forma estável e segura”, comenta.

A tendência, segundo ele, é que a busca por vistos baseados em mérito continue a crescer, especialmente diante da valorização da qualificação e da regularidade no processo migratório norte-americano, impulsionada também pelas mudanças regulatórias implementadas recentemente pelo governo Trump.