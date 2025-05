Impressão digital e IA impulsionam setor gráfico

A indústria gráfica está passando por uma transformação significativa impulsionada pela digitalização, automação e inteligência artificial (IA). O que antes era um setor majoritariamente analógico, com processos longos e pouco flexíveis, agora incorpora tecnologias que permitem personalização em escala, redução de desperdícios e maior agilidade na produção.

De acordo com divulgação da Print Industry News, mídia especializada no setor de impressão, a adoção da impressão digital deve se intensificar ao longo da próxima década e atingirá um valor de US$ 251,1 bilhões em 2035, quase 50% a mais do que em 2025. parte desse crescimento acontecerá por meio de máquinas que podem substituir as plataformas analógicas tradicionais.

Esse movimento abre espaço para negócios de todos os tamanhos, de grandes fornecedores industriais a gráficas independentes. Um exemplo é o profissional Gilmario Pereira de Sousa, que atua há 25 anos no setor de comunicação visual e tem acompanhado de perto essa transição tecnológica. Com uma trajetória construída na prática, Gilmario atende hoje desde pequenas demandas, como impressão de banners e adesivos, até projetos de comunicação interna para grandes empresas — entre elas, a mineradora Vale.

“Hoje consigo ajustar processos de produção para atender tanto o cliente que precisa de poucas unidades quanto empresas com grandes volumes e padrões rigorosos. A automação e os sistemas digitais nos permitem isso com mais rapidez e qualidade”, afirma.

Gilmario incorporou ao seu negócio tecnologias como impressoras digitais a laser, softwares de pré-impressão automatizados e sistemas que integram atendimento comercial ao processo produtivo. A adoção desses recursos não só melhorou o fluxo de trabalho, mas também otimizou o uso de insumos e ampliou a margem de personalização.

A inteligência artificial começa a ser utilizada em tarefas como revisão automática de arquivos, sugestões de materiais conforme a aplicação desejada e ajustes finos em layouts, gerando mais eficiência e padronização.

“O diferencial hoje está em oferecer soluções rápidas, inteligentes e alinhadas ao que o cliente realmente precisa. E, para isso, a tecnologia é uma aliada indispensável”, diz Gilmario.

Além dos ganhos em produtividade, os avanços tecnológicos têm permitido uma produção mais sustentável, com menos resíduos e maior controle sobre o consumo de energia e papel. “Não se trata apenas de imprimir com tecnologia, mas de entregar valor. A comunicação visual tem um impacto direto na identidade de uma marca, na forma como as pessoas interagem com os espaços e com os produtos. É gratificante fazer parte disso com responsabilidade e criatividade”, conclui.