Semana da Arte promovida pela Nova Acrópole aborda a riqueza da diversidade

Nova Acrópole promove em junho mais uma edição da Semana da Arte, evento internacional que acontece simultaneamente em mais de 50 países onde a escola de filosofia está presente. Este ano, a programação segue com o lema “A busca da Unidade para além das diferenças”, reunindo exposições, apresentações musicais, oficinas e palestras que celebram a diversidade como fundamento da harmonia e da beleza.

Inspirada no papel transformador da arte na vida humana, a Semana da Arte 2025 destaca o valor das diferenças como parte essencial de uma composição maior. Assim como uma orquestra é formada por instrumentos distintos que se harmonizam, ou um quadro é construído a partir de incontáveis matizes, a convivência humana também pode alcançar beleza e equilíbrio por meio do respeito à diversidade.

“A beleza se produz na harmonia dos diferentes. Este é um segredo da natureza. Não haveria vida se não houvesse diferenças. Quanto aos seres humanos, a arte ensina a ter sensibilidade, não só utilidade. Os computadores tecnicamente podem fazer muitas coisas bem melhor do que nós, contudo ele não coloca amor e não transmite vida”, comenta o Prof. Luís Carlos Marques, diretor nacional da Nova Acrópole no Brasil área Norte.

Trazendo a visão de que toda segregação é ver o problema no outro, é competir sendo contrário, deste modo, às leis da natureza, a filosofia propõe reflexões sobre a importância da Ética (valores morais) e da Estética (valores da forma) para o desenvolvimento humano. “Não existe o grande e o pequeno no universo, ele é. Não há oposição na vida, tudo se complementa e está unido”, analisa o professor.

Durante o evento, a arte é tratada como um caminho de construção interior, e a conduta humana, como uma obra de arte em constante aperfeiçoamento. Na palestra “A conduta moral que embeleza a vida”, a professora Lúcia Helena Galvão, propõe que a verdadeira beleza se expressa em atitudes cotidianas como a integridade, a escuta atenta, o prazer em servir e a empatia. Segundo a filósofa, “esculpir a nós mesmos, tendo como modelo o ideal humano, consiste na mais perfeita e requintada das artes, que permite o nascimento de todas as demais”.

Essa reflexão se aproxima da visão apresentada por Sri Ram em sua obra Um Vislumbre da Realidade, em que compara a construção do ser humano à criação artística mais sublime: “A criação ou recriação de nós mesmos como um vaso da Verdade [...] é uma arte que lida não com um objetivo limitado, mas com energias que fluem do nosso ser interior”. Para Sri Ram, essa corrente de vida interior, quando harmonizada, revela a verdadeira unidade entre sujeito e objeto, essência e expressão.

Arte imitando a vida

Através da promoção da cultura e de estudos comparados, a escola de filosofia Nova Acrópole se propõe a promover um ideal de fraternidade internacional baseado no respeito à dignidade humana, mais além das diferenças raciais, de sexo, culturais, religiosas e sociais. A ideia é que, se a arte pode impactar os seres humanos trazendo uma sensação de paz, os próprios seres humanos também podem impactar a todos com atitudes generosas.

O maestro Leandro Aguiar, na série Arte para o Dia a Dia, disponível na plataforma de streaming Acropoleplay, cita diversas manifestações artísticas e explica como a arte pode ajudar a encontrar o melhor e mais belo em cada ser humano e na vida. Comentando a música Ode à Alegria, 4º movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven, por exemplo, o professor traça um paralelo entre a profundidade artística e a vida interior, destacando como ambas podem ser compreendidas com mais significado quando analisadas em sua profundidade.

As atividades da Semana da Arte buscam inspirar o público por meio de múltiplas linguagens — música, teatro, literatura, pintura, fotografia, dança — associadas a reflexões filosóficas sobre ética, identidade e humanidade. A programação envolve tanto produções de artistas voluntários quanto manifestações artísticas de convidados que compartilham o mesmo propósito: expressar por meio da arte os valores universais que unem os seres humanos para além das suas diferenças.

A Nova Acrópole é uma escola de filosofia que promove cultura e pratica o voluntariado em mais de 50 países desde 1957. A Semana da Arte é uma de suas iniciativas culturais mais tradicionais e visa aproximar o público de um ideal de fraternidade e dignidade humanas por meio da beleza e da reflexão.

Programação

A programação completa da Semana da Arte 2025 pode ser consultada no site oficial da Nova Acrópole: www.acropole.org.br. Boa parte das atividades são gratuitas e abertas ao público, com eventos locais e nacionais realizados ao longo do mês de junho.

Website: https://acropole.org.br/