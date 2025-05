MAG Group e CITIC Limited assinam memorando de entendimento para o desenvolvimento do "Keturah Ardh" de USD 6 bilhões em Dubai

Em um passo histórico que deverá moldar significantemente o cenário de imóveis de luxo em Dubai, o MAG Group e a CITIC Limited, um dos maiores conglomerados estatais da China, anunciaram a assinatura de um memorando de entendimento (MoU, Memorandum of Understanding) para o desenvolvimento do Keturah Ardh, um projeto visionário de USD 6 bilhões abrangendo 18,47 milhões de pés quadrados no primeiro distrito Al Rowaiyah de Dubai.

Moafaq A. Al Gaddah, Founder and Chairman of MAG Group Holding and Yang Jianqiang, Chairman of CITIC Limited. (Photo: AETOSWire)

A cerimônia de assinatura reuniu duas potências financeiras: o MAG Group Holding, com um portfólio avaliado em USD 3 bilhões, vendas contínuas no valor de USD 5 bilhões e desenvolvimentos estimados em aproximadamente USD 17 bilhões; e a CITIC Limited, que gerencia ativos totais que excedem USD 1,67 trilhões. Essa colaboração marca a primeira entrada significativa da CITIC Limited no setor imobiliário premium de Dubai.

A programação do desenvolvimento indica a finalização das obras de infraestrutura e mobilização total do local até o T2 e T3 de 2025. A primeira fase, lançada sob a marca Keturah Ardh Couture Art, estreará no T4 de 2025. Espera-se que a segunda fase aconteça no T1 de 2026, com fases subsequentes que serão implementadas até 2027. Espera-se que o projeto seja concluído dentro de um prazo de dois a sete anos.

Os tamanhos dos terrenos dentro do desenvolvimento variarão de 50.000 a 200.000 pés quadrados, e o local contará com mais de 100.000 árvores com idade entre 20 a 2.200 anos, reunidas através de uma abordagem inovadora de "life-scaping" (encontro de paisagismo com a vida cotidiana).

Em seus comentários, Moafaq A. Al Gaddah, fundador e presidente do MAG Group Holding, afirmou: "Keturah Ardh exemplifica como deverá ser o futuro do modo de vida em Dubai. Nosso objetivo é criar um lugar onde as pessoas se sintam profundamente conectadas com seus arredores, com a natureza e com a comunidade, integradas na vida cotidiana".

Yang Jianqiang, presidente da CITIC Limited, afirmou: "Nossa parceria com o MAG Group Holding foi construída com base em uma estratégia de valor a longo prazo e colaboração genuína. Ao aproveitar a vasta expertise da CITIC Limited em manufatura avançada, materiais inovadores, infraestrutura sustentável e setor imobiliário, queremos formar um destino que acolhe todas as gerações e estabelece novos padrões de referência para sustentabilidade na região".

Alinhado com as normas ambientais internacionais, o projeto está ativamente buscando obter certificações prestigiosas, como LEED ND e o Padrão de Construção WELL, destacando o compromisso de Dubai com desenvolvimentos sustentáveis e prontos para o futuro.

