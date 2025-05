Rigaku finaliza novo prédio na planta de Yamanashi

A Rigaku Corporation, parceira global de soluções em tecnologias analíticas de raios X e empresa do grupo Rigaku Holdings Corporation (sede: Akishima, Tóquio; presidente e CEO: Jun Kawakami; doravante "Rigaku"), finalizou o prédio manufatureiro adicional (doravante "o Novo Prédio") na planta de Yamanashi, a principal instalação de produção da Rigaku. A instalação foi criada para servir como o centro da estrutura de produção da Rigaku, em antecipação ao crescimento empresarial global eàexpansão da demanda por produtos.

Dobrando a capacidade de produção: uma base estratégica para apoiar o crescimento da Rigaku

A demanda por soluções analíticas de raios X elevou-se nos últimos anos, tanto no Japão quanto mundialmente. Para responderàdemanda crescente, a Rigaku implementou essa expansão tendo dois objetivos principais em mente.

Um objetivo é reforçar ainda mais a capacidade da empresa de atender às necessidades das áreas em rápido crescimento, como a de semicondutores e de componentes eletrônicos; baterias e materiais para baterias; e ciências biológicas. O outro objetivo é expandir drasticamente a capacidade de produção da Rigaku para os componentes que geralmente apoiam a linha de produtos da empresa. Os componentes são a cristalização das principais tecnologias da Rigaku e a fonte da sua força competitiva.

Para alcançar os dois objetivos descritos acima, a Rigaku planeja dobrar sua capacidade manufatureira total até 2027 (comparada com 2022, em base unitária). A Rigaku pretende atingir esse objetivo através da expansão do espaço de produção, por meio da construção do Novo Prédio na planta de Yamanashi, além da expansão proporcionada pela planta de Osaka e parceiros externos, e a redução do prazo de entrega para reforçar sua cadeia de suprimentos.

Planta de Yamanashi: avançando como uma base manufatureira abrangente

Com a finalização do Novo Prédio, o espaço físico da planta de Yamanashi aumentou drasticamente, quase que triplicando (2,7 vezes), passando de 8.500 metros quadrados a 23.000 metros quadrados. Os processos de manufatura, montagem e remessa de sistemas de difração de raios X, anteriormente distribuídos entre Yamanashi e Tóquio, agora estão concentrados na espaçosa planta de Yamanashi, dando um salto quântico em eficiência operacional e garantindo uma fonte estável de produtos de alta qualidade.

A Rigaku também está avançando nos testes de comprovação da automação dos processos de produção na planta de Yamanashi. O objetivo da empresa é transformar a planta em uma "fábrica inteligente", que alcança excelência tanto em eficiência quanto em qualidade.

Uma "planta em harmonia com a natureza" e ecologicamente correta

A Rigaku usou métodos de construção ecologicamente corretos para construir o Novo Prédio, tomando cuidado para reduzir as emissões de CO 2 . Para minimizar o desperdício de energia, a instalação é provida de equipamentos de alta eficiência e sistemas de geração de energia solar. O Novo Prédio é uma "planta em harmonia com a natureza", contribuindo para o alcance de uma sociedade sustentável ao reduzir o impacto ambiental.

Jun Kawakami, presidente e CEO da Rigaku, fez o seguinte comentário:

Com esta significante expansão do espaço físico, a Rigaku está alavancando a capacidade manufatureira e aprimorando a qualidade dos produtos a fim de apoiar seu crescimento substancial. Também fortalece nossa habilidade de produzir os componentes dos nossos produtos, que são a base da vantagem competitiva da Rigaku. Essa instalação é a chave para garantir que nossos clientes existentes continuem escolhendo a Rigaku, bem como para ajudar a Rigaku a adquirir novos clientes globalmente.

A operação no Novo Prédio está programada para começar no início de junho, fortalecendo gradualmente a estrutura de produção da Rigaku.

Sobre o Rigaku Group

Desde sua fundação em 1951, os profissionais de engenharia do Rigaku Group vêm se dedicando a beneficiar a sociedade com tecnologias de ponta, incluindo notavelmente seus principais campos de análise térmica e de raios X. Com presença de mercado em mais de 90 países e cerca de 2.000 funcionários de 9 operações internacionais, a Rigaku é uma parceira de soluções no setor e institutos de análise de pesquisa. Nossa taxa de vendas no exterior chegou a cerca de 70%, enquanto sustenta uma participação de mercado excepcionalmente alta no Japão. Junto com nossos clientes, continuamos nos desenvolvendo e crescendo. À medida que as aplicações se expandem de semicondutores, materiais eletrônicos, baterias, meio ambiente, recursos, energia, ciências biológicas para outros campos de alta tecnologia, a Rigaku realiza inovações "para melhorar nosso mundo ao impulsionar novas perspectivas.”

