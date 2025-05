Reino Unido, Holanda, Egito e Arábia Saudita estão entre os prováveis vencedores na ordem mundial em mudança

LONDRES, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Índice Global de Complexidade Empresarial (GBCI) estuda mais de 250 indicadores de complexidade em 79 jurisdições que representam 94% do PIB mundial. A complexidade que o relatório mede é um fardo de peso morto para as empresas que sufoca a inovação local e impede o investimento estrangeiro direto sem nenhum benefício social óbvio. O relatório mostrou consistentemente que os países do sul da Europa e da América Latina são os mais complexos para fazer negócios, e isso continua sendo verdade em 2025. No outro extremo da escala, os locais menos complexos para fazer negócios tendem a ser o norte da Europa e vários dos centros de investimento offshore. Todos eles competem por investimentos com base na facilidade de fazer negócios lá e adotaram requisitos menos onerosos, bem como maneiras mais eficientes para as empresas gerenciá-los.

O relatório observa que a complexidade é relativamente fácil de navegar, pelo menos para multinacionais maiores capazes de absorver o custo de cumprir as regras locais. O que é muito mais difícil de lidar é a incerteza. As sanções lideradas pelos Estados Unidos, os bloqueios na China e o bloqueio de Suez já haviam iniciado uma mudança na globalização em direção a cadeias de suprimentos mais diversificadas, com as empresas buscando reduzir sua dependência de países individuais para adquirir, construir ou vender seus produtos. Uma parte dessa solução observada no relatório do ano passado foi a ascensão de economias conectoras, como México, Filipinas e Vietnã, unindo o comércio entre a China e os EUA na chamada estratégia "China mais um". Essa estratégia agora entrou em conflito com as tarifas dos EUA, definidas para refletir o superávit comercial de um país em mercadorias com os EUA e, portanto, punindo os países com status de conector.

Mesmo que as tarifas diminuam, seu lançamento e mudanças rápidas apontam para um risco subjacente para empresas que negociam em países com alto superávit comercial nos EUA. O relatório observa uma queda na confiança na estabilidade, com a maioria das jurisdições (55%) relatando priorização da diversidade do corredor comercial. Ele identifica vários países que podem emergir agora como os novos conectores, com baixos níveis de complexidade que apontam para regras favoráveis aos negócios, um baixo superávit comercial dos EUA que aponta para uma menor probabilidade de ação retaliatória, um tamanho e uma sofisticação razoáveis da economia para apoiar uma variedade de atividades em escala e absorver investimentos sem se inclinar fortemente para o superávit comercial dos EUA, e uma postura multipolar que deve permitir que eles comercializem em diferentes blocos. Esses países incluem o Reino Unido e a Holanda na Europa, Egito e Arábia Saudita no Oriente Médio e Austrália e Hong Kong na Ásia-Pacífico.

Por fim, o relatório observa que, em um momento de grande incerteza para o comércio global — e, em particular, para o comércio com os EUA — os governos devem se concentrar em tornar seus países menos complexos para fazer negócios e, ao mesmo tempo, buscar acordos comerciais entre diferentes blocos para incentivar o investimento cruzado. Ele também observa que as empresas precisarão diversificar ainda mais suas cadeias de suprimentos. Isso aumentará sua complexidade interna e seus custos. Ao mesmo tempo, as empresas podem se ajudar simplificando seus arranjos para gerenciar essas cadeias de suprimentos, pois muitas delas têm um número excessivo de entidades jurídicas para seu escopo geográfico, além de muitos fornecedores para ajudar a gerenciá-las.

Mark Weil, CEO da TMF Group, disse:

“O verdadeiro desafio para as empresas hoje não é a complexidade, é a incerteza. Com o aumento das tensões comerciais, um cenário geopolítico instável e a imprevisibilidade econômica, as empresas são forçadas a tomar decisões em um ambiente que pode mudar da noite para o dia. As tarifas são apenas o sinal mais recente dos riscos da concentração da cadeia de suprimentos. A diversificação é uma necessidade nesse contexto, embora tenha um custo. A boa notícia é que as empresas podem compensar algumas das complexidades da diversificação reduzindo suas próprias complexidades internas. Nosso benchmarking revela diferenças marcantes na complexidade estrutural entre empresas semelhantes. Vemos uma oportunidade aqui: ao simplificar suas estruturas e modelos de suporte, por exemplo, tendo menos entidades jurídicas e alguns parceiros globais confiáveis, as empresas podem ganhar flexibilidade. Se feito corretamente, isso pode melhorar a eficiência e a agilidadeàmedida que as empresas navegam em um mundo incerto.”

Contatos de mídia

Marina Llibre Martin, Gerente Global de RP

marina.llibremartin@tmf-group.com

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001099131)