Perma-Pipe International Holdings, Inc. anuncia nova adjudicação de contrato no Catar

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) anunciou hoje que recebeu sua primeira adjudicação de projeto a ser executado no Catar desde o anúncio da intenção de se mobilizar para o país.

O projeto terá um custo de US$ 2,4 milhões e utilizará os recursos de fabricação da Perma-Pipe e o sistema de isolamento XTRU-THERM®, uma espuma de poliuretano aplicada por pulverização revestida com polietileno de alta densidade.

Adham Sharkawy, vice-presidente sênior da Perma-Pipe para a região do MENA, comentou: “Em resposta a esta importante adjudicação, começaremos a executar o projeto a partir de uma instalação temporária em Doha, garantindo a entrega pontual e o serviço ininterrupto ao nosso cliente. Simultaneamente, estamos avançando na construção de nossa instalação permanente no Catar, que servirá como base de longo prazo para nossas operações regionais. Somos profundamente gratos aos nossos clientes pela confiança contínua nas capacidades da Perma-Pipe.”

Saleh Sagr, presidente, comentou: “A expansão em Doha tem sido uma meta importante para a Perma-Pipe e um passo fundamental para expandir nossa presença na região do MENA. Nosso plano demonstra nosso forte compromisso com o mercado catariano e apoia nossa meta de crescimento constante e investimento local. A nova instalação será uma base importante para nosso trabalho no Catar e nos ajudará a atender mercados no Sudeste Asiático.”

David Mansfield, CEO, declarou: “Este prêmio representa um marco importante para a Perma-Pipe e se alinhaànossa expansão estratégica para o Catar. Este projeto não apenas demonstra a força das nossas soluções, mas também desempenha um papel vital na consolidação da nossa posição no mercado. Estamos confiantes de que esta conquista impulsionará o nosso crescimento contínuo e fortalecerá ainda mais a nossa reputação como líder confiável no setor.”

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) é líder global em sistemas de tubulação pré-isolados e de detecção de vazamentos para extração de petróleo e gás, aquecimento e resfriamento distrital, entre outras aplicações. A empresa utiliza sua ampla expertise em engenharia e fabricação com o objetivo de desenvolver soluções de tubulação que resolvem desafios complexos relacionados ao transporte seguro e eficiente de vários tipos de líquidos. No total, a empresa opera em quatorze localidades em seis países.

Declarações prospectivas

Determinadas declarações e outras informações contidas neste comunicadoàimprensa que podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva constituem "declarações prospectivas" dentro do significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores de 1934, conforme alterado, e estão sujeitas às salvaguardas criadas por elas, incluindo, sem limitação, declarações sobre o desempenho e as operações futuras esperadas da Empresa.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

David Mansfield, CEO

Perma-PipeRelações com o investidor

847.929.1200

investor@permapipe.com