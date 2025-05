ITRS lança Distributed Tracing para automatizar a análise de causa raiz em ambientes híbridos de TI

A ITRS, líder global em monitoramento em tempo real e observabilidade para ambientes críticos e altamente regulados, anunciou o lançamento do Distributed Tracing com tecnologia OpenTelemetry (OTel). Essa abordagem de código aberto e baseada em padrões do setor integra novos recursos avançadosàplataforma ITRS Analytics, oferecendo às equipes de TI visibilidade profunda e completa em microserviços, APIs, contêineres, bancos de dados e sistemas legados, sem depender de agentes proprietários ou instrumentação limitada.

Sistemas de TI empresariais modernos, principalmente nas áreas de serviços financeiros, pagamentos e infraestrutura de trading, dependem de aplicações distribuídas e dinâmicas. Quando transações envolvem dezenas de serviços espalhados por ambientes locais, na nuvem e em contêineres, o monitoramento tradicional não consegue oferecer uma visão completa. Com o Distributed Tracing, os clientes da ITRS podem visualizar e analisar todo o ciclo de vida de solicitações em suas infraestruturas tecnológicas. Com o uso da OpenTelemetry, os clientes da ITRS podem unificar a telemetria em arquiteturas híbridas complexas, sem amarras a fornecedores. Isso resulta em uma RCA mais rápida, menos escalonamentos e serviços digitais mais resilientes. A ITRS está comprometida com a integração da OpenTelemetry, e essa oferta complementa as capacidades do nosso pipeline de telemetria nativa, um componente fundamental de qualquer ecossistema OpenTelemetry.

Detalhes do produto

O Geneos Distributed Tracing oferece suporte nativoàOpenTelemetry e se integra facilmente aos agentes de monitoramento já existentes. As principais funcionalidades incluem:

Visibilidade de ponta a ponta dos caminhos de solicitações entre microserviços, bancos de dados, APIs e hosts legados

Correlação em tempo real de dados de rastreamento com logs, métricas e alertas

Filtragem inteligente para detectar pontos de latência, falhas no nível de serviço e quedas de transações

Mapeamento de dependências automatizado para contextualizar incidentes durante picos de carga ou auditorias regulatórias

Um tour guiado pelo Distributed Tracing

Alinhando insights de rastreamento com os alertas avançados e análises de IA do Geneos, os usuários podem detectar problemas de maneira proativa antes que eles se agravem, reduzindo a carga de investigações manuais.

Contexto estratégico

Este lançamento marca um marco importante na jornada de observabilidade híbrida da ITRS e fortalece ainda mais sua base em AIOps. À medida que as organizações modernizam suas infraestruturas e adotam arquiteturas distribuídas, o Distributed Tracing oferece ferramentas para manter o controle, garantir a conformidade e oferecer experiências digitais fluidas mesmo sob pressão.

"As arquiteturas distribuídas abrem caminho para a inovação, mas também introduzem complexidade e riscos, principalmente para empresas altamente reguladas", disse Ryan Terpstra, CEO da ITRS. "Usando o Distributed Tracing com tecnologia OpenTelemetry (OTel), nossos clientes têm a visibilidade completa necessária para diagnosticar problemas mais rápido, aumentar a disponibilidade e manter serviços críticos funcionando sem falhas, independentemente da complexidade do ambiente".

A ITRS é líder global em monitoramento em tempo real e observabilidade para ambientes críticos e altamente regulados. Com a confiança de 90% das empresas de mercados de capitais Tier 1 e de milhares de organizações no mundo todo, fornecemos insights profundos e acionáveis que mantêm ecossistemas de TI híbridos complexos resilientes, em conformidade e sempre ativos. Nossas soluções abrangem ambientes locais, na nuvem e em contêineres, capacitando equipes de TI a prevenir falhas, acelerar a análise de causa raiz e otimizar o desempenho onde mais importa.

Seja oferecendo suporte a plataformas de trading de baixa latência, protegendo o setor de bancos digitais ou garantindo a disponibilidade contínua de serviços Web essenciais, a ITRS mantém as organizações mais exigentes do mundo sempre um passoàfrente.

Para mais informações, acesse www.itrsgroup.com. Siga-nos no LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/itrsgroup/.

