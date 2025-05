Rémi Casals ingressa na First Eagle Investments como diretor de International Wealth Solutions

A First Eagle Investments ("First Eagle") anunciou hoje a nomeação de Rémi Casals como diretor administrativo executivo, chefe de International Wealth Solutions (IWS). Casals comanda a equipe responsável pelo negócio de distribuição internacional por atacado da empresa, que compreende cerca de US$ 10 bilhões em ativos por meio de sua parceria com a Amundi Asset Management e suas ofertas de investimento do ICAV com sede na Irlanda. Ele se junta ao Comitê de Parcerias da empresa e se reporta diretamente a Mehdi Mahmud, presidente e CEO.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250527037696/pt/

Rémi Casals, Executive Managing Director, Head of International Wealth Solutions, First Eagle Investments

Com 25 anos de experiência no fornecimento de soluções de investimento para clientes no mundo todo, Casals possui uma profunda experiência em mercados públicos, bem como em estratégias alternativas. Mais recentemente, foi diretor global de Negócios de Renda Fixa na Vontobel Asset Management, onde liderou uma equipe focada na comercialização de investimentos de renda fixa para investidores de alto e ultra-alto patrimônio líquido, escritórios familiares e instituições.

Antes disso, Casals ocupou cargos executivos e de distribuição sênior na Aviva Investors, Rogge Global Partners, AXA Investment Managers e BlackRock, com foco nos mercados europeu e internacional. Ele possui um MBA executivo pela London Business School, mestrado em Administração pela ESCP Business School e mestrado em Ciências Políticas pela Sciences Po Strasbourg.

Além de liderar a equipe responsável pela distribuição das estratégias da First Eagle em canais de patrimônio fora dos EUA, Casals ajudará a conduzir a estratégia de crescimento global da empresa. Sua nomeação ressalta o compromisso contínuo da First Eagle com a expansão de sua presença fora dos EUA e com o fornecimento de soluções de investimento diferenciadas e ativamente gerenciadas para clientes no mundo inteiro.

“Rémi possui uma vasta experiência em produtos e segmentos de mercado”, disse Mahmud. “Espero que suas habilidades de liderança promovam nossos esforços para ampliar nosso alcance em mercados fora dos EUA.”

“A First Eagle conta com uma reputação bem estabelecida de investimentos ponderados e de longo prazo e um forte compromisso com os resultados dos clientes”, afirmou Casals. “Estou empolgado por me uniràempresa em um momento de cada vez mais oportunidades globais. Mal posso esperar para aprofundar nossos relacionamentos com parceiros de patrimônio e expandir o acesso às estratégias diferenciadas da First Eagle.”

As opiniões expressas não são necessariamente as da empresa. Os materiais são fornecidos apenas para fins informativos. As opiniões não têm a intenção de ser uma previsão de eventos futuros, uma garantia de resultados futuros ou um conselho de investimento. Todas as estatísticas contidas neste documento foram obtidas de fontes consideradas confiáveis, mas a precisão dessas informações não pode ser garantida. As opiniões aqui expressas podem mudar a qualquer momento após a data de emissão deste documento. As informações fornecidas não devem ser interpretadas como uma recomendação de compra, manutenção ou venda, nem como uma solicitação ou oferta de compra ou venda de qualquer fundo ou título.

Sobre a First Eagle Investments

A First Eagle Investments é uma empresa independente de administração de investimentos, sediada em Nova York, com aproximadamente US$ 152 bilhões em ativos sob gestão em 31 de março de 2025.* Dedicada a fornecer uma administração prudente dos ativos dos clientes, a empresa concentra-se em investimentos ativos, fundamentais e agnósticos de referência, com forte ênfase na mitigação contra perdas. Com uma herança que remonta a 1864, a First Eagle se esforça para ajudar seus clientes a evitar prejuízos permanentes de capital e a obter retornos atraentes em ciclos econômicos amplamente variados. As capacidades de investimento da empresa incluem ações, renda fixa e moedas, crédito alternativo e ativos reais. Para mais informações, acesse www.firsteagle.com.

Todas as cifras relacionadas aos ativos sob gestão (AUM) são cifras preliminares baseadas em estimativas da administração e, portanto, estão sujeitas a alterações.

* O AUM total representa o AUM combinado da (i) First Eagle Investment Management, LLC, (ii) seus consultores de investimento subsidiários, First Eagle Separate Account Management, LLC, First Eagle Alternative Credit (“FEAC”) e Napier Park Global Capital (“Napier Park”), e (iii) Regatta Loan Management LLC, uma afiliada de consultoria da Napier Park em 31 de março de 2025. Inclui US$ 0,6 bilhão de capital comprometido e outros capitais não remunerados da First Eagle Alternative Credit, LLC e US$ 3,1 bilhões de capital comprometido e outros capitais não remunerados da Napier Park Global Capital, incluindo ativos gerenciados pela Regatta Loan Management LLC.

Residentes do Reino Unido: este material foi emitido pela First Eagle Investment Management, LLC e é legalmente distribuído no Reino Unido pela First Eagle Investment Management, Ltd. A First Eagle Investment Management, Ltd é autorizada e regulamentada pela Financial Conduct Authority (FRN: 798029) no Reino Unido.

First Eagle Investments é a marca registrada da First Eagle Investment Management, LLC e de seus consultores de investimento subsidiários.

© 2025 First Eagle Investment Management, LLC. Todos os direitos reservados.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250527037696/pt/

Imprensa

First Eagle Investments

Pholida Barclay

212-698-3208

pholida.barclay@firsteagle.com

Mount & Nadler

Hedda Nadler ou Andrew Greene

212-759-4440

andrew@mountandnadler.com

Lansons Team Farner

Eva Murphy

+44 7810520473

EvaM@lansons.com

Stanley White

CDR Consultancy

+81(0)3 4360 9304/+81(0)80 4890 8081

stanley.white@cdrconsultancy.com