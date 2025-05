Andersen Consulting expande-se no Paquistão com a empresa colaboradora NEC Consulting

A Andersen Consulting reforça sua oferta de sustentabilidade por intermédio de um acordo de colaboração com a NEC Consultants (Pvt) Ltd., uma empresa de consultoria ambiental e de infraestrutura sediada no Paquistão.

Fundada em 2006, a NEC Consultants oferece serviços especializados nas áreas de engenharia e meio ambiente. Seu portfólio inclui avaliações e auditorias ambientais, projetos de estações de tratamento de águas residuais, auditorias energéticas, consultoria em sustentabilidade e economia circular, além de treinamentos voltados para a eficiência ambiental e energética.

Azher Uddin Khan, diretor administrativo da NEC Consulting, afirmou: “Essa colaboração com a Andersen Consulting marca um marco importante em nossa trajetória para oferecer soluções inovadoras e sustentáveis. Ao combinarmos nossa expertise local com o alcance global da organização, estamos preparados para enfrentar desafios complexos e promover mudanças significativas no Paquistão e além”.

Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen, acrescentou: “O Paquistão é uma economia em rápido crescimento, com um enorme potencial em desenvolvimento de infraestrutura e sustentabilidade ambiental. À medida que o país continua investindo em projetos públicos e privados de grande escala, a demanda por serviços multidimensionais é maior do que nunca. Ao colaborar com a NEC Consultants, conquistamos uma vantagem competitiva em um mercado de alto crescimento”.

A Andersen Consulting é um escritório global de consultoria que oferece um conjunto abrangente de serviços, abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação em IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting se integra ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, proporcionando experiência de classe mundial em consultoria, tributação, jurídico, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais em todas as partes do mundo e presença em mais de 500 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que fornece soluções de consultoria globalmente por meio de suas empresas-membro e colaboradoras.

