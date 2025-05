Eureciclo realiza evento para promover a COP 30 no Brasil

Na última sexta-feira, 09 de maio, a eureciclo, plataforma de logística reversa e economia circular, realizou o evento “Diálogos Sustentáveis: a caminho da COP30” na cidade de São Paulo com o objetivo de reunir especialistas da área ambiental para analisar as lições das COPs passadas e debater o que esperar da edição de 2025.

A mediação ficou por conta de Jessica Doumit, Diretora de Relações Institucionais na eureciclo e Diretora-Presidente no Instituto Giro, e contou com a participação de nomes como Daniela Aiach, Diretora de Sustentabilidade e Eventos na AMCHAM-Brasil, Estevan Sartoreli, Cofundador e conselheiro da Dengo Chocolates, e Keyvan Macedo, Especialista Sênior em Sustentabilidade.

A contagem regressiva para a COP 30 já começou, e o Brasil se mobiliza em diferentes frentes para garantir que a conferência climática ocorra de forma eficiente, representativa e com legado duradouro. A convenção ocorrerá em novembro de 2025, em Belém, no estado do Pará.

Desde que o país foi confirmado como anfitrião do evento, obras de infraestrutura e mobilização política têm sido articuladas por diferentes esferas do governo. O estado do Pará e a prefeitura de Belém anunciaram mais de R$ 1 bilhão em investimentos para viabilizar melhorias urbanas, ampliação da rede hoteleira, modernização do aeroporto e reforço no transporte público, segundo a Agência Brasil.

Durante a abertura do evento, os participantes defenderam como as tecnologias e inovações brasileiras já vêm sendo aplicadas com resultados promissores. “Ao analisarmos os projetos submetidos pelas indústrias de diferentes setores, fica evidente o quanto a inovação tem sido incorporada aos processos e produtos. Temos visto soluções como remediação de solo e água subterrânea, desenvolvimento de fios têxteis inteligentes e sustentáveis, agricultura integrada e até reciclagem a seco de embalagens plásticas contaminadas. São iniciativas que mostram a capacidade do Brasil de liderar com criatividade e impacto positivo”, destacou Daniela Aiach.

Outro pilar discutido foi a importância dos 3 R’s da reciclagem — Reduzir, Reutilizar e Reciclar — como base para a transição a uma economia sustentável. “São o alicerce de qualquer estratégia séria de desenvolvimento sustentável. Eles representam uma mudança de mentalidade que vai além do consumo consciente: exigem que as empresas se comprometam com a circularidade, o manejo responsável de resíduos e a revisão de seus modelos de produção. Não há transição ecológica possível sem incorporar esses princípios de forma concreta e contínua”, ressaltou Keyvan Macedo.

Mobilização social e participação popular

Um diferencial da COP 30 será a amplitude da participação popular. A expectativa é que a conferência envolva universidades, movimentos sociais, povos originários e organizações não governamentais, que desempenham papel fundamental na luta ambiental. Fóruns paralelos, como a Cúpula dos Povos, já estão sendo organizados para garantir que vozes historicamente marginalizadas estejam presentes nas decisões.

Segundo o blog da eureciclo, a COP 30 será também um termômetro do compromisso global com a Agenda 2030 e o Acordo de Paris.

“Os desafios são complexos, mas também é grande o potencial de transformação que temos em mãos. Eventos como esse mostram que sustentabilidade não é uma agenda paralela, e sim uma nova forma de fazer negócios, políticas públicas e escolhas de consumo. Precisamos de colaboração, coragem e continuidade para transformar intenções em ações concretas”, concluiu Jessica Doumit, Diretora de Relações Institucionais na eureciclo.

