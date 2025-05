ABIMAQ abre inscrições para curso de Compras e Supply Chain

No próximo dia 30 de maio (sexta-feira), a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) realiza, de maneira remota, o curso Compras & Supply Chain na Cadeia Produtiva de Máquinas e Equipamentos.

O curso, ministrado pelo engenheiro mecânico de produção Henrique Vercesi Mäder, é voltado para profissionais administrativos que ocupam cargos médios e de liderança nas áreas de compras, almoxarifado, expedição, recebimento, PCP e logística.

Com mais de 40 anos de experiência profissional atuando nos mais diversos departamentos, como produção, qualidade, compras, estoques, logística, supply chain, PPCP, operações, comercial, atendimento ao cliente e tecnologia, Henrique levará ao público online, os conhecimentos para aplicação das ferramentas necessárias ao planejamento, organização e administração.

O objetivo é a melhora na aplicação de capital financeiro na aquisição de materiais e serviços para atender as solicitações e garantir o equilíbrio e a operação sólida da empresa.

A programação abordará os seguintes tópicos:

- O desafio de compras no mercado de máquinas e equipamentos;

- Negociação no inter-relacionamento de compras com as diversas áreas da empresa;

- Avaliação das compras no resultado do negócio. Análise focada na relação custo X benefício;

- A curva "ABC" aplicada em compras, estoques e na cadeia produtiva;

- Selecionando, avaliando e escolhendo os fornecedores ideais;

- Gestão integrada de compras. As regras que regem e garantem o atendimento das solicitações;

- Metas e ações de curto, médio e longo prazo;

- Compras emergenciais, de subsistência e para o estoque;

- Obtendo maior rendimento X menor esforço;

- Resultados esperados e Indicadores de desempenho da área;

- Alta performance junto a fornecedores estratégicos, importantes, frequentes e esporádicos.

Serviço: Curso - Compras & Supply Chain na Cadeia Produtiva de Máquinas e Equipamentos:

Data: 30 de maio (sexta-feira)

Horário: 9h às 17h

Carga horária : 6h

Local : on-line, via plataforma zoom