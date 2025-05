Viktória Cargas inicia processo de internacionalização com embarque para EUA

A Viktória Cargas, empresa brasileira especialista em logística com atuação há 26 anos no país, inaugurou o processo de internacionalização de seus serviços com seu primeiro embarque para Texas, EUA. A estratégia, que vem sendo estruturada há dois anos, começa com foco no modal aéreo e busca impulsionar o crescimento da companhia, fortalecer a marca e ampliar sua presença em novos mercados.



“Avançamos para a internacionalização observando a necessidade do mercado e a demanda concreta de parceiros atuais, que aguardavam nossa entrada nesse segmento”, afirma Selly Sayed, CEO da Viktória Cargas.

Dados da empresa, do último ano, indicam um crescimento de 58% no faturamento, acompanhando o aumento de 43,3% nas operações e uma expansão de 60% no volume de pedidos atendidos. Atualmente, atende mais de 12 mil clientes e transporta mais de 960 mil toneladas de materiais por ano.

Para viabilizar essa expansão, além das rotas atuais, a Viktória investiu na contratação de profissionais com expertise no setor, treinamentos especializados, adequações operacionais e certificações exigidas para atuação fora do Brasil. Também foram fortalecidas parcerias estratégicas e alocados recursos em tecnologia e inteligência de dados, com destaque para soluções baseadas em inteligência artificial (IA) que auxiliam na alocação de carga e definição de rotas.

“A operação já está em andamento e temos avançado de forma gradual e progressiva. O primeiro destino dessa nova fase foi os Estados Unidos e temos planos de expansão para países do Oriente Médio ainda no segundo semestre de 2025”, diz a executiva.



A escolha do modal aéreo como ponto de partida foi estratégica, considerando as oportunidades identificadas e a estrutura operacional necessária para garantir a qualidade dos serviços. “Acreditamos que, em até cinco anos, essa frente se consolidará como um dos pilares do nosso faturamento. Nosso objetivo é manter uma operação constante e estruturada, mesmo em cenários iniciais, com construção e otimização de fluxos, garantindo solidez e previsibilidade para os nossos clientes”, informa Selly.

