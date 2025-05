NICE firma acordo de colaboração estratégica com a AWS

A NICE (Nasdaq: NICE) firmou um novo Acordo de Colaboração Estratégica (SCA, na sigla em inglês) com a Amazon Web Services (AWS) com o objetivo de integrar tecnologias de nuvem, inteligência artificial (IA) e automação voltadas à modernização dos serviços de atendimento ao cliente.

O acordo inclui a disponibilidade do CXone Mpower no AWS Marketplace, reunindo funcionalidades da plataforma de IA da NICE com serviços de IA e machine learning da AWS, como o Amazon Bedrock e o Amazon Q Business. A proposta é apoiar empresas na reorganização de workflows, por meio de soluções integradas que permitem maior eficiência operacional.

A colaboração prevê iniciativas conjuntas em inovação, mercado e integração tecnológica. NICE e AWS também desenvolverão estratégias para apoiar organizações na implementação de modelos automatizados e escaláveis de atendimento, alinhados a demandas variáveis dos negócios.

Segundo as empresas, a parceria busca facilitar o acesso a soluções baseadas em IA para o ambiente corporativo, com ênfase na redução de complexidade e na agilidade de implantação. A abordagem contempla uma estrutura unificada e nativa da nuvem para os processos de atendimento ao cliente.

“Estamos reunindo recursos de IA e nuvem para apoiar empresas na automação de workflow em atendimento, com foco em velocidade, flexibilidade e escalabilidade”, afirma Barry Cooper, presidente da divisão de Customer Experience da NICE.

“A combinação da experiência da NICE em atendimento ao cliente com os serviços de nuvem e IA da AWS contribui para a transformação das operações empresariais. A entrada do CXone Mpower no AWS Marketplace reforça esse movimento e amplia as possibilidades de integração técnica”, comenta Chris Grusz, diretor-geral de Parcerias Tecnológicas da AWS.