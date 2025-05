Notificações via WhatsApp consolidam-se como tendência

O mercado de notificações via WhatsApp tem se expandido rapidamente no Brasil, impulsionado pela ampla adoção do aplicativo, que conta com aproximadamente 149 milhões de usuários mensais no país, segundo a Statista . Com 93% dos usuários de redes sociais brasileiros registrados, o WhatsApp é a plataforma de comunicação dominante, conforme dados do relatório Digital Brazil 2024 . Empresas de setores como varejo, saúde e logística utilizam o aplicativo diariamente para enviar notificações automatizadas, como confirmações de pedidos, lembretes de consultas e atualizações de entregas.A integração do WhatsApp ao ambiente corporativo ganhou força com o lançamento do WhatsApp Business em 2019, que já registrava 1,75 milhão de catálogos criados no Brasil até fevereiro de 2021, equivalente a 20% do total global, segundo a Statista . A plataforma permite comunicações personalizadas e seguras, mas especialistas alertam para os desafios de evitar a saturação de mensagens. Um estudo de 2024 revelou que apenas 37% dos usuários brasileiros aceitam receber anúncios via WhatsApp, uma queda em relação aos 50% em 2023, indicando a necessidade de estratégias que respeitem as preferências dos consumidores.