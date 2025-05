Prêmio INAC de Integridade: ingressos gratuitos estão disponíveis

Promovido pelo Instituto Não Aceito Corrupção (INAC), o evento acontece no dia 16 de junho de 2025, às 19h, no Theatro Municipal de São Paulo, com apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem Municipal e show inédito da cantora de MBP Roberta Campos. Os interessados podem reservar um dos 1.200 ingressos gratuitos pelo site do Theatro Municipal.

Para reconhecer projetos e práticas que se destacam no combate à corrupção e na promoção da integridade no Brasil, o prêmio contempla sete categorias: Academia, Tecnologia e Inovação, Boas Práticas de Governança, Jornalismo Investigativo, Comunicadores Locais, Experiência Profissional e Integridade no Esporte, além da Menção Honrosa "Em Prática", destinada a iniciativas premiadas anteriormente e implementadas com sucesso.

Segundo o presidente do INAC, Roberto Livianu, também procurador de Justiça no Ministério Público de São Paulo, o prêmio é uma forma de estimular a cultura da integridade em todas as esferas da sociedade. “Reconhecer essas iniciativas é fortalecer o combate à corrupção e o compromisso ético no Brasil”, afirma.

Banca julgadora reúne profissionais de diversas áreas

A comissão julgadora da edição 2025 conta com nomes das áreas de direito, jornalismo, governança e tecnologia. Entre os participantes estão:

Miguel Reale Júnior, ex-ministro da Justiça e professor titular sênior da Universidade de São Paulo (USP);





Ligia Maura Costa, professora titular da FGV EAESP e especialista em governança global;





Caio Túlio Costa, jornalista, ex-ombudsman do jornal Folha de São Paulo, fundador do UOL e doutor em Comunicação pela USP;





Tatiana Viggiani Bicudo, procuradora de Justiça e diretora da Escola Superior do MP-SP;





Manoel Galdino, conselheiro do INAC e ex-diretor da Transparência Brasil;





Katia Brembatti, presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).



Serviço: 5º Prêmio INAC de Integridade

Site: www.premioinacdeintegridade.com.br

Cerimônia: 16 de junho, 19h00, Theatro Municipal de São Paulo, localizado na Praça Ramos de Azevedo, s/n, República, São Paulo, Capital.

Ingressos gratuitos pelo site do Theatro Municipal.

