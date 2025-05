Instituição lança formação avançada em cirurgia ortopédica

O Cetrus, um dos maiores centros de ensino médico da América Latina, anuncia o lançamento do fellowship em Cirurgias Minimamente Invasivas do Pé e Tornozelo, ministrado pelo professor Dr. Gabriel Ferraz Ferreira, especialista na área e mentor dos médicos ortopedistas. O curso é um dos únicos no Brasil voltado para profissionais que desejam aprimorar suas habilidades em técnicas cirúrgicas modernas e infiltrações guiadas por ultrassom.



O programa, que tem duração de seis meses e conta com apenas duas vagas por ciclo, propõe uma imersão prática intensiva, com acompanhamento direto em cirurgias reais e ambulatórios especializados. De acordo com o coordenador, o curso proporciona contato direto com técnicas que preservam tecidos e aceleram a recuperação dos pacientes, proporcionando menor dor e um retorno precoce às atividades cotidianas.



“A técnica de infiltração guiada por ultrassom garante maior precisão, segurança e eficácia. Ao visualizar em tempo real a anatomia do paciente, conseguimos posicionar corretamente a agulha, por exemplo. Isso é especialmente útil em afecções como fascite plantar, neuroma de Morton e tendinopatias, casos nos quais a acurácia faz toda a diferença no resultado”, avalia o especialista.



Outro diferencial é a aplicação de tecnologias avançadas, como guias impressos em 3D, que ampliam a compreensão anatômica e elevam a segurança dos procedimentos nas cirurgias de correção das joanetes, por exemplo, tema de pesquisa do Profº Gabriel. “A integração dessas ferramentas permite ao fellow executar técnicas cirúrgicas com mais confiança e precisão. Além disso, usamos plataformas digitais para discussão de artigos, simulação cirúrgica e avaliação contínua, tornando a formação ainda mais completa”, acrescenta o cirurgião.



A formação visa oferecer um modelo de curso prático e dinâmico, incluindo acompanhamento no centro cirúrgico, sessões de ambulatório e avaliação clínica de pacientes, treinamento em laboratório de cadáver, discussão de casos reais e artigos científicos, além de participação em congressos e produção de publicações médicas.



“O fellowship é uma oportunidade para formar médicos ortopedistas que realmente entendem a técnica moderna da cirurgia percutânea do pé, com cortes pequenos e recuperação mais rápida. Mais do que um curso, é um acompanhamento real da minha prática. Os fellows entram no centro cirúrgico comigo e discutem cada detalhe do procedimento e da recuperação dos pacientes”, destaca o médico.



Segundo o professor, cada vez mais pacientes estão procurando soluções menos invasivas para tratar problemas nos membros inferiores, como a joanete, por exemplo. “Mesmo que seja enxuto, com duas vagas por semestre, o programa permite uma imersão de verdade, com foco em resultado e aprendizado prático, tanto técnico quanto clínico. E o nosso papel é formar ortopedistas que saibam aplicar essas técnicas com segurança e precisão”, afirma o médico.



Impacto profissional e expectativas

O Dr. Gabriel Ferraz ressalta que o curso já tem demonstrado um impacto significativo na carreira dos participantes. “Nossos alunos relataram que o fellowship está sendo um divisor de águas em suas carreiras, pois estão conseguindo aplicar com segurança as técnicas modernas e ampliar seu escopo de atuação, seja no consultório ou no centro cirúrgico”, conclui o professor.



