AMED S/A investe em práticas ESG no setor têxtil hospitalar

No mundo corporativo, a sustentabilidade vem se tornando mais do que um simples conceito, sendo um fator importante para a competitividade empresarial. Companhias que implementam as boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês), se comprometem a reduzir efeitos ambientais, fomentar a igualdade social e manter uma governança transparente.

De acordo com um panorama divulgado pela TOTVS, repercutido pela Exame, 77% dos profissionais reconhecem a importância da agenda ESG, enquanto 51% identificam iniciativas eficazes nas empresas onde trabalham. No entanto, 26% ainda desconhecem o conceito. A análise também revela que o pilar ambiental é a principal associação ao ESG, citado por 54% a 68% dos profissionais, de acordo com a área.

Nesse contexto, a AMED S/A, empresa especializada na fabricação de produtos hospitalares, clínicos e farmacêuticos, realiza coleta seletiva dos resíduos que produz dentro do processo produtivo, buscando dar a correta destinação deles.

Conforme Emílio Beringhs, diretor de sustentabilidade e desenvolvimento da AMED, não há futuro para a indústria que não compreenda sua responsabilidade ambiental e social. “A AMED realiza a coleta seletiva dos seus resíduos e investe em energia limpa. Tais ações são uma forma de garantir não só a continuidade do negócio, mas também de contribuir para o bem comum”.

Certificações

A empresa é certificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA), além de deter certificações ambientais como a Certificação de Logística Reversa, operando com energia livre. Recebeu o Selo Circular Pack, que atesta o cumprimento de rigorosos critérios de gestão sustentável. E, recentemente, a empresa também foi certificada como Empresa Cidadã pela Fundação Rotary Foundation, através do Rotary Club Curvelo Norte — um reconhecimento internacional concedido a organizações que se destacam por seu impacto social, ambiental e comunitário.

“Na AMED, sustentabilidade não é um departamento isolado — é um valor que atravessa toda a cadeia produtiva”, explica Beringhs. “Cada decisão estratégica passa pelo filtro do impacto ambiental. Desde a escolha da matéria-prima até a destinação final dos resíduos, tudo é pensado para que nosso negócio seja economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente responsável”, completa.

Essa visão se reflete também na adoção de energia livre — um sistema que visa garantir fornecimento com menor impacto ambiental e maior previsibilidade de custos — e no cumprimento das exigências técnicas da Anvisa e da DINAVISA. “Essas certificações não são apenas obrigações legais, mas uma demonstração do nosso compromisso com a vida. Afinal, produzimos itens que vão diretamente para hospitais, salas de cirurgia e centros de saúde. A qualidade e a segurança têm que ser impecáveis”, afirma Flávio Bergmann, gerente de marketing e comércio exterior.

Conscientização de dentro para fora

A gestão ambiental da AMED também contempla ações educativas e de conscientização interna. Segundo Beringhs, os próprios colaboradores participam ativamente dos processos de coleta seletiva e uso racional de recursos.

A empresa acredita que práticas sustentáveis são um ativo de reputação e uma exigência da sociedade contemporânea. “A nova geração de consumidores e investidores valoriza empresas éticas, transparentes e ambientalmente responsáveis. Isso se traduz em competitividade, preferência de marca e até mesmo em acesso facilitado a mercados internacionais”, complementa Flávio.

Com unidades em diferentes cidades e atuação nas comunidades locais, a empresa busca estimular práticas sustentáveis, promover educação ambiental e engajamento social.

AMED S/A utiliza política dos 5 Rs

No setor ambiental, a empresa procura continuamente o desempenho da gestão através de ações que promovam a atuação sustentável de suas atividades. "Trabalhamos constantemente para atender as conformidades legais nas nossas operações, reduzir o uso dos recursos naturais e a geração de resíduos em nossos processos, minimizar as emissões atmosféricas, preservar a biodiversidade, prevenir e mitigar os passivos ambientais, desenvolver projetos que visam a eficiência energética e o fortalecimento da educação ambiental dentro do grupo", afirma Beringhs.

Com a adoção da política dos 5 Rs (repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar), que visa a redução da geração de resíduos no planeta, a AMED tem planejado reciclar 100% dos seus resíduos. "Monitoramos todo o processo de gerenciamento dos resíduos de forma a garantir a segregação correta, o transporte e a destinação apenas por empresas licenciadas, sempre buscando a melhor forma de tratamento", ressalta Beringhs.

Outra frente é a adoção do uso de energia livre. O uso dessa fonte de abastecimento tem como objetivo garantir que a produção da empresa não dependa exclusivamente de fontes poluentes, além de contribuir com a redução da pegada de carbono e a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas.

A iniciativa surge em um panorama que, de acordo com dados do Observatório do Clima (OC), o Brasil ocupa a sexta posição de maior emissor de gases do efeito estufa em 2022, com 2,3 bilhões de toneladas brutas lançadas na atmosfera.

Diante desse cenário, a empresa tem trabalhado na transição para um futuro baseado em uma economia de baixo carbono.

Para Flávio Bergmann, gerente de marketing e comércio exterior, o compromisso ambiental não apenas reforça a reputação da marca no mercado, mas também atrai os melhores talentos e parceiros. “Hoje, fornecedores e consumidores querem se relacionar com empresas que respeitam o planeta. A sustentabilidade é um diferencial competitivo real e urgente. Quem não entender isso, ficará para trás”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar: https://www.amed.net.br/