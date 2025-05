Solução SASE propõe segurança e conectividade empresarial

Impulsionada pela digitalização e pela necessidade de segurança avançada em ambientes corporativos, a adoção do modelo Secure Access Service Edge (SASE) tem crescido exponencialmente nos últimos anos. Dados da Mordor Intelligence apontam que o mercado global desta solução possa atingir US$ 22,89 bilhões até 2028, crescendo a um CAGR de 20,48%. Esse aumento reforça a demanda por soluções integradas que garantam conectividade segura e eficiente.



Com o avanço das ameaças cibernéticas e a expansão do trabalho híbrido, soluções como o SASE têm sido cada vez mais adotadas por empresas que buscam segurança sem comprometer a conectividade.



Pensando nisso, a Brasiline, empresa especializada em plataformas tecnológicas, disponibiliza ao mercado a solução SASE da Fortinet, uma arquitetura que combina segurança de rede e conectividade em uma plataforma baseada na nuvem. Essa abordagem busca oferecer um modelo de segurança mais ágil e integrado para as organizações, usuários, dispositivos e aplicações, independentemente da localização.



De acordo com Luiz Henrique Silveira, CTO da empresa, a plataforma opera com um conjunto de componentes integrados, incluindo Fortinet Secure SD-WAN, Zero Trust Network Access (ZTNA), Cloud Access Security Broker (CASB), Firewall-as-a-Service (FWaaS), Secure Web Gateway (SWG), Remote Browser Isolation (RBI) e Digital Experience Monitoring (DEM). “Todos esses elementos funcionam em um único sistema operacional com agente unificado, permitindo segurança consistente, controle granular e gerenciamento centralizado”, explica.



A solução é indicada para grandes redes corporativas, instituições financeiras, ambientes educacionais, empresas com filiais, operações remotas e organizações que operam em ambientes híbridos e multinuvem.



Entre as funcionalidades mais relevantes para empresas que operam em ambientes híbridos e multicloud, o especialista destaca o ZTNA universal, CASB com prevenção de TI sombra, FWaaS com inspeção em nuvem, DEM com visibilidade ponta a ponta e integração com FortiGate SD-WAN, “fatores essenciais para garantir proteção, desempenho e controle em redes distribuídas”.



Ele explica ainda que “a Brasiline atua no processo de implementação da solução, oferecendo consultoria estratégica, definição de arquitetura personalizada, implantação com profissionais certificados, integração à infraestrutura existente e suporte contínuo, incluindo treinamento de equipes internas e monitoramento proativo”.



A ferramenta também oferece painéis gráficos interativos, exibindo informações detalhadas sobre usuários, dispositivos, pontos de presença (POPs), experiência digital, ameaças detectadas, anomalias, SLAs e atividades em ambientes SaaS. “Esses relatórios e dashboards fortalecem a estratégia de segurança, ajudando empresas a tomarem decisões baseadas em dados”, afirma o especialista.



Além disso, Silveira destaca que a inteligência artificial tem desempenhado um papel crucial na solução SASE da Fortinet, permitindo análise comportamental em tempo real, identificação de ameaças avançadas e resposta automatizada. “A IA não apenas identifica ameaças, mas aprende continuamente com padrões de comportamento, tornando a segurança mais preditiva e eficiente”, afirma o profissional.



“Essa automação tem reduzido o tempo de reação a incidentes, aprimorando a precisão das políticas de segurança e otimizando a atuação das equipes responsáveis pela proteção digital”, conclui o CTO.



