Tecnologia impulsiona o empreendedorismo no Brasil

De acordo com informações obtidas pelo Monitor Global de Empreendedorismo (Global Entrepreneurship Monitor – GEM 2024), entre a taxa total de empreendedores nacionais, mais de 94% já utilizam tecnologias digitais ou aplicativos para vender produtos ou serviços, e 70% considera implementar o uso de mais tecnologias em suas operações.

Empresária e profissional da área de tecnologia, Cristina Boner explica que os números apontados pela pesquisa representam a resiliência e a capacidade de adaptação do empreendedor brasileiro. Segundo ela, a alta adesão às tecnologias digitais reflete uma mudança de mentalidade.

“Hoje, a digitalização deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade básica para manter a competitividade, alcançar o consumidor e sustentar o negócio. Além disso, o ambiente digital reduziu significativamente as barreiras de entrada para empreender, permitindo que pequenos negócios possam competir em pé de igualdade com empresas maiores, desde que bem posicionados online”, analisa a profissional.

Para os donos de pequenos negócios, a recomendação da especialista é priorizar o planejamento. Segundo ela, não adianta adotar tecnologias apenas por serem tendências — é fundamental entender qual problema concreto da empresa cada solução tecnológica pode resolver.

“Além disso, capacitar a equipe, mesmo que pequena, é fundamental. Muitas vezes, soluções simples — como um bom sistema de gestão, uma loja virtual bem estruturada ou um aplicativo de relacionamento com o cliente — já geram ganhos expressivos. A chave é usar a tecnologia de forma estratégica, priorizando a automatização do que consome mais tempo e a digitalização do que pode escalar com mais facilidade”, detalha Boner.

Tendências de expansão tecnológica

Entre as principais tendências de expansão tecnológica, conforme ressalta a empresária, estão a automação de processos, a gestão inteligente de dados e a presença mais estratégica nas plataformas digitais. Muitos empreendedores têm focado em ferramentas de CRM, automação de marketing, gestão financeira digital e integração de canais de venda.

“Outro campo em expansão é o uso de inteligência artificial para atendimento ao cliente, como os chatbots, e para personalização da experiência de compra. A busca não é apenas por vender mais, mas por vender com mais eficiência, inteligência e proximidade com o consumidor”, acrescenta.

Segundo a profissional, nos próximos anos, a inteligência artificial ganhará ainda mais destaque. Atualmente, ela explica, as principais aplicações de IA estão na análise de dados, na automação de atendimentos e na criação de conteúdo.

“Acredito que soluções baseadas em machine learning, sistemas de recomendação personalizados, plataformas de e-commerce integradas com redes sociais e ferramentas de realidade aumentada para o varejo terão grande espaço. Os empreendedores brasileiros estão abertos à inovação — e quando as tecnologias são acessíveis e geram retorno real, a adoção é rápida”, pondera.

Cristina ainda destaca que os sistemas digitais possibilitam otimizar recursos, reduzir desperdícios e rastrear a origem e o impacto de cada etapa do negócio. Ferramentas de gestão de estoque, por exemplo, ajudam a evitar perdas; plataformas de logística inteligente reduzem a emissão de carbono; e soluções de contabilidade digital facilitam o cumprimento de obrigações legais.

“A transformação digital não é mais uma tendência, é uma realidade. Mas é importante lembrar que, por trás de cada tecnologia, estão pessoas — empreendedores que precisam de apoio, educação e acesso. O Brasil tem um potencial extraordinário em inovação, e investir na inclusão digital do empreendedor é também investir no futuro da nossa economia”, conclui a especialista.

