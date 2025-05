Raketo abre rodada de dez milhões no Hard Rock Café-SP

A plataforma de crowdfunding tokenizado Raketo anunciou a abertura da rodada de 10 milhões de reais no Hard Rock Café que será aberto em São Paulo. É a primeira vez que a rede internacional conhecida por combinar gastronomia, música e entretenimento, participa de um projeto para se relacionar com fãs e investidores através da tokenização de seus ativos na blockchain.

A iniciativa permite que investidores adquiram tokens representando frações do financiamento do empreendimento com retorno pré-fixada lastreado em uma nota comercial. Além disso, os investidores terão benefícios adicionais por ser membro fundador da unidade como descontos no consumo e acesso a eventos exclusivos.

Segundo Eduardo Rabelo, responsável pelo Hard Rock Café São Paulo, "A tokenização abre uma nova possibilidade de participação para o público, unindo investimento e experiência de marca".

A abertura da oferta de investimento contou com um evento no dia 15 de maio com cerca de 70 lideranças do mercado como Paulo Camargo, Luiz Barsi Neto, Thiago Reis, Ana Medici, André Saad, entre outros, ao som do roqueiro Supla.

A marca está presente em mais de 70 países, inclusive em diversas cidades brasileiras como Porto Alegre e Curitiba. “Fazer a primeira rodada tokenizada do Hard Rock Café São Paulo representa uma iniciativa que combina uma marca global com uma inovação financeira que possibilita a participação de fãs em seu sucesso no Brasil”, explica Fred Santoro, CEO da Raketo.

A nova unidade planeja seu endereço na Avenida Cidade Jardim, uma das mais nobres da cidade e a data de inauguração ainda não foi divulgada.

Website: https://raketo.divify.com.br/projeto/hard-rock-cafe-sao-paulo