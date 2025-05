Rede Conceito homenageia arquitetos e designers em 2025

No dia 16 de maio, o Parque do Valongo, em Santos (SP), recebeu a quarta edição da cerimônia de premiação da Associação Rede Conceito, iniciativa que marcou o encerramento da Campanha Sentidos 2024/2025. O encontro reuniu cerca de 650 participantes, entre escritórios de arquitetura premiados, lojistas associados, representantes do poder público, fornecedores e parceiros do setor.



Ao todo, 132 escritórios de arquitetura e mais de 140 profissionais foram homenageados por sua atuação nos segmentos de arquitetura, decoração, construção e paisagismo no litoral paulista. A premiação tem o objetivo de reconhecer projetos e práticas que contribuíram para o desenvolvimento econômico e cultural da região ao longo do último ano.



Durante o evento, o presidente da associação na gestão da campanha, Alfredo Bordalo, destacou a opção por fornecedores locais. “Toda a produção do evento — do buffet à cenografia, da música à confecção dos troféus — foi realizada por empresas do litoral paulista, em consonância com a proposta de fomentar a economia criativa regional”, afirmou.



A Campanha Sentidos, iniciada em 2024, desenvolveu ações que associaram os cinco sentidos à experiência de mercado e de relacionamento entre marcas, profissionais e público. Segundo o vice-presidente da Rede Conceito, Leonardo Devezas, “o projeto buscou aproximar pessoas e empresas a partir de percepções como confiança e transformação, gerando novas oportunidades de parceria”.



Fundada em 2019, a Associação Rede Conceito reúne atualmente mais de 60 lojistas associados e envolve aproximadamente 900 profissionais de arquitetura e design. A entidade é sem fins lucrativos e mantém um Clube de Benefícios que conta com a participação de 80 lojas.



Com o encerramento da Campanha Sentidos 2024/2025, a Rede Conceito informa que os dados obtidos ao longo do período serão utilizados no planejamento das próximas iniciativas voltadas ao fortalecimento do setor criativo no litoral de São Paulo.

