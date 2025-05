A AYS Developers planeja estabelecer o recorde mundial do Guinness para a maior sessão de treinamento no setor imobiliário

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AYS Developers, em parceria com o Dr. Nour El-Serougy e o instituto imobiliário Innovation Experts Real Estate Institute, vai organizar um evento de treinamento de referência no dia 31 de maio de 2025 no Centro de Convenções Grand Hyatt, no Dubai. A iniciativa tem como objetivo estabelecer o recorde mundial do Guinness para a maior sessão de treinamento no setor imobiliário do mundo, com foco em técnicas avançadas de venda de projetos em construção.

Esse evento de cortesia apoia a declaração de Sua Alteza Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, que designa 2025 como o Ano da Comunidade. Ele mostra o compromisso do Dubai com a educação, a inovação e o progresso no setor imobiliário.

Quem comanda o evento é Spencer Lodge, apresentador de um podcast premiado, estrategista empresarial e uma das 100 pessoas mais influentes do Dubai. O treinamento será conduzido pelo Dr. Nour El-Serougy, um especialista reconhecido em nível mundial em investimento imobiliário e tecnologia imobiliária. Conhecido como “A Águia do Setor Imobiliário”, o Dr. El-Serougy é o fundador e CEO da HRE Properties e docente sênior do Innovation Experts Real Estate Institute. Com mais de 20 anos de experiência nos mercados do Oriente Médio e Norte da África e internacional, ele treinou milhares de pessoas e já possui um recorde mundial do Guinness.

Após o treinamento, os participantes vão assistir aos principais líderes do setor em um painel de discussão sobre o futuro do investimento imobiliário nas ilhas do Dubai. Os membros do painel incluem Ismael Al Hammadi, Nazish Khan, Sonia Waters e o Dr. El-Serougy. Estarão presentes representantes do governo e das autoridades superiores, destacando a importância da colaboração público-privada para o progresso do setor.

Tendo como cenário as ilhas do Dubai, um símbolo da ambição e transformação da cidade, o evento representa uma plataforma de compartilhamento de conhecimento e uma celebração da liderança do Dubai na inovação imobiliária.

Yulia Loshchukhina, CEO da AYS Developers, afirma: “É uma honra me juntar a um movimento que combina a educação, a inovação e o espírito comunitário. Estabelecer um recorde mundial não éapenas sobre dimensão; é sobre impacto, e estamos orgulhosos por estabelecer esse novo padrão mundial a partir do Dubai.”

Mohammed Mousa, CEO do Innovation Experts Real Estate Institute, acrescenta: “Este treinamento não é apenas um recorde; é um movimento para redefinir a forma como os profissionais do setor imobiliário aprendem, crescem e lideram. Do Dubai para o mundo, estamos estabelecendo um padrão de conhecimento, excelência e visão. É uma honra cumprir essa missão na minha terra, uma cidade que está sempre alcançando mais.”

Inscreva-se aqui: https://conference.aysdevelopers.ae

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/42316942-3ff8-4869-aea9-b246af353ac9

Contato: Aprati Suri aprati@publsh.ae

