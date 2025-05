Brazil Potash Anuncia Lançamento de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) na Bolsa B3

Os BDRs proporcionarão aos investidores brasileiros acesso direto para investir no maior projeto de desenvolvimento de potássio do país

Etapa estratégica para expandir a base de investidores no Brasil, alinhando-se ao objetivo do Plano Nacional de Fertilizantes de reduzir a dependência de importações

A negociação na B3 complementa a listagem já existente na NYSE American (GRO)



MANAUS, Brasil, May 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brazil Potash Corp. ("Brazil Potash" ou a "Companhia") (NYSE-American: GRO), uma empresa de exploração e desenvolvimento mineral com um projeto crítico de mineração de potássio, o Projeto Autazes, anunciou hoje o lançamento bem-sucedido de seus Brazilian Depositary Receipts (BDRs) na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), a principal bolsa de valores do Brasil. Os BDRs foram aprovados para listagem na B3 e começarão a ser negociados em 26 de maio de 2025 sob o código de negociação GROP31.

O programa de BDR permitirá que investidores brasileiros estejam aptos a investir diretamente na Brazil Potash, que está desenvolvendo o estratégico Projeto de Potássio Autazes, no estado do Amazonas. Essa oportunidade de investimento nacional está alinhada com o Plano Nacional de Fertilizantes do Brasil, que visa reduzir a dependência do país das importações de fertilizantes de 85% para 45% até 2050.

“Temos orgulho de oferecer essa oportunidade de investimento ao mercado brasileiro, onde o impacto do nosso projeto será sentido diretamente”, disse Matt Simpson, Diretor-Presidente da Brazil Potash. “Nossa companhia foi criada para enfrentar uma vulnerabilidade crítica na cadeia de suprimentos agrícolas do Brasil. Agora, por meio do programa de BDRs, os investidores brasileiros podem participar da construção da capacidade nacional de potássio que sustentará a posição do país como o maior exportador líquido de produtos agrícolas do mundo.”

Os BDRs serão lastreados por ações ordinárias da Brazil Potash, que continuarão sendo negociadas na bolsa de valores de Nova Iorque (NYSE American) sob o código de negociação "GRO". Cada BDR representará, na proporção de 1:1, uma ação ordinária da Companhia. Essa abordagem de listagem dupla aumenta a visibilidade da Companhia tanto nos mercados de capitais da América do Norte quanto do Brasil, melhorando a liquidez e ampliando a base de investidores.

O Banco Bradesco S.A. atuará como instituição depositária do programa de BDRs. Os BDRs estão sendo emitidos como BDRs Patrocinados Nível I, regidos pela Instrução CVM 332, Instrução CVM 480 e pelo Regulamento e Manual de Emissores da B3.

Sobre a Brazil Potash

A Brazil Potash (NYSE-American: GRO) (www.brazilpotash.com) está desenvolvendo o Projeto Autazes para fornecer fertilizantes sustentáveis a um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. O Brasil é essencial para a segurança alimentar global, pois possui uma das maiores quantidades de água doce, terras aráveis e um clima ideal para o cultivo de safras durante todo o ano, mas é vulnerável, tendo importado mais de 95% de seu fertilizante potássico em 2021, apesar de possuir o que se estima ser uma das maiores bacias de potássio não desenvolvidas do mundo em seu próprio território. O potássio produzido será transportado principalmente por meio de barcaças fluviais de baixo custo em um sistema hidroviário em parceria com a Amaggi (www.amaggi.com.br), uma das maiores produtoras agrícolas e operadoras logísticas de produtos agrícolas do Brasil. Com uma produção anual inicial planejada de até 2,4 milhões de toneladas de potássio por ano, a administração da Brazil Potash acredita que poderá potencialmente suprir aproximadamente 20% da demanda atual de potássio no Brasil. A administração prevê que 100% da produção da Brazil Potash será vendida no mercado interno, com o objetivo de reduzir a dependência do Brasil das importações de potássio e, ao mesmo tempo, mitigar aproximadamente 1,4 milhão de toneladas por ano de emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Nota Importante sobre Declarações Prospectivas

Todas as declarações, exceto aquelas referentes a fatos históricos, contidas neste comunicado de imprensa constituem "declarações prospectivas" e baseiam-se nas expectativas, estimativas e projeções razoáveis da Companhia na data deste comunicado. Palavras como "planeja", "espera" ou "não espera", "é esperado", "orçamento", "programado", "estima", "prevê", "pretende", "antecipa" ou "não antecipa", ou "acredita", ou variações dessas palavras e expressões, ou declarações de que certas ações, eventos ou resultados "podem", "poderiam", "deveriam", "iriam" ou "serão" realizados, "ocorrerão" ou "serão alcançados", e expressões semelhantes, identificam declarações prospectivas. As declarações prospectivas incluem, sem limitação, declarações sobre a negociação de BDRs na B3; os potenciais benefícios dos BDRs ou do Projeto Autazes, a situação do projeto da Companhia, regulamentação governamental e regulamentação ambiental. As declarações prospectivas baseiam-se necessariamente em diversas estimativas e premissas que, embora consideradas razoáveis pela Companhia na data em que tais declarações são feitas, estão sujeitas a incertezas e contingências comerciais, econômicas e competitivas significativas. A Companhia se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, exceto conforme exigido pela legislação aplicável. O leitor é alertado a não depositar confiança excessiva em declarações prospectivas.

