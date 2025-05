Mitsui Chemicals lança novo fundo de capital de risco corporativo '321Catalyst™'

A Mitsui Chemicals, Inc. (Tóquio: 4183; Presidente e Diretor Executivo: HASHIMOTO Osamu), fabricante mundial de produtos químicos com sede no Japão, anunciou hoje o lançamento de seu segundo fundo de capital de risco corporativo, o '321Catalyst™', bem como o estabelecimento de uma nova subsidiária, a '321Catalyst Ventures, Inc.', que irá administrar o fundo.

Com base no sucesso de seu primeiro fundo, o '321FORCE™', lançado com a empresa de capital de risco japonesa Global Brain em 2022, a missão do 321Catalyst™ será acelerar a formação de parcerias internacionais de inovação, bem como o lançamento de novos produtos e negócios. Com a criação do novo fundo independente nos EUA, a Mitsui Chemicals está duplicando seus investimentos mundiais em startups inovadoras alinhadas a seu foco estratégico. Grandes parcerias de inovação com as empresas de seu portfólio irão permitiràMitsui Chemicals lançar novos negócios com vantagem competitiva. O volume do fundo do 321Catalyst™ será de US$ 60 milhões com um prazo de 10 anos.

A Mitsui Chemicals pretende aperfeiçoar e intensificar sua estratégia básica de 'criar modelos de negócios com base em soluções', conforme manifestado em seu Plano de Negócios de Longo Prazo, VISÃO 2030. Consistente com esta meta, a Mitsui Chemicals continuará investindo em startups em todo o mundo para expandir o lançamento de novos produtos e novos negócios, bem como a transformação de seu portfólio de negócios.

Descrição geral do 321Catalyst™, o novo fundo de capital de risco corporativo Nome registrado 321Catalyst LP Endereço San José, CA, EUA Volume do fundo US$ 60 milhões Data de constituição 6 de maio de 2025 Prazo do fundo 10 anos Estágio foco Inicial e em todos os estágios posteriores Região foco Mundial (EUA, Europa, Ásia, etc.) Setor foco Todos os setores, incluindo vida e saúde, mobilidade, TIC, sustentabilidade e outros novos setores Sócio geral 321Catalyst Ventures, Inc. Sócio limitado 321Indigo Ventures, Inc. (100% subsidiária da Mitsui Chemicals)

Descrição geral da nova subsidiária atuando como sócio geral Nome registrado 321Catalyst Ventures, Inc. Endereço San José, CA, EUA Representante Shunsuke Fujii (Presidente) Descrição geral do negócio Gestão de fundos de capital de risco corporativo Data de constituição 10 de abril de 2025 Propriedade 100% de propriedade da Mitsui Chemicals America, Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250526030968/pt/

Para consultas sobre este lançamento, entre em contato com a:

Divisão de Comunicação Corporativa da Mitsui Chemicals, Inc.

Tel.: +81-3-6880-7500

Formulário de consulta: https://form.mitsuichemicals.com/corporate/cc_pr_csr_en?param=13