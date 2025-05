DEWA recebe inscrições de empresas locais e internacionais que buscam participar da 27a Edição da WETEX

A Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA) começou a receber inscrições para participação na 27a edição da Exposição sobre Água, Energia, Tecnologia e Meio Ambiente (WETEX). Organizada pela DEWA conforme as diretrizes de Sua Alteza Xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-Presidente e Primeiro-Ministro dos EAU e Governante de Dubai, e sob o patrocínio de Sua Alteza Xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente do Conselho Supremo de Energia de Dubai, a exposição será realizada de 30 de setembro a 2 de outubro de 2025 no Dubai World Trade Centre.

A WETEX é a maior feira comercial da região, abrangendo setores-chave como energia, água, desenvolvimento ecológico, sustentabilidade, mobilidade ecológica, cidades inteligentes e sustentáveis, além de outros setores relacionados. É também uma das maiores exposições especializadas do mundo em seu gênero. A 26ª edição da WETEX, ocorrida em 2024, contou com a participação de mais de 2.800 expositores de 65 países e atraiu 50.598 visitantes do mundo todo. Além disto, a exposição recebeu 21 pavilhões internacionais, atraindo empresas líderes locais, regionais e internacionais envolvidas na produção, transmissão e distribuição de energia, incluindo de fontes limpas e renováveis, bem como empresas especializadas em tecnologias hídricas, transformação digital, segurança cibernética, sistemas de informação e segurança de redes, edifícios ecológicos, cidades sustentáveis ??e comunidades de residências inteligentes com emissão zero de carbono.

Além disto, o Green Mobility Hall da WETEX 2024 recebeu empresas locais e internacionais líderes em mobilidade, transporte e logística sustentável. A WETEX 2024 também contou com um centro dedicado, apresentando as mais recentes tecnologias em saúde e segurança. A iniciativa também atraiu fóruns regionais e internacionais em busca de novos parceiros, bases de clientes mais amplas e oportunidades de crescimento.

Como parte da WETEX 2024, a DEWA também organizou o Future Energy Landscape Forum (Fórum do Panorama Energético do Futuro), que reuniu importantes representantes governamentais, tomadores de decisão, profissionais, pesquisadores, investidores e especialistas para discutir a sustentabilidade do petróleo e do gás.

A WETEX 2024 foi sede uma série de seminários e grupos de discussão com destaque aos incentivos de Dubai para empresas que buscam estabelecer suas sedes ou filiais no Emirado.

Expositores e empresas de todo o mundo podem se inscrever para a 27ª edição da WETEX através do site https://www.wetex.ae/en/exhibit

