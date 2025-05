Manpower abre diversas vagas para Pessoas com Deficiência

Atuante no mercado de Recursos Humanos, a empresa ManpowerGroup Brasil está contratando profissionais em todo o território nacional e está com vagas afirmativas também para Pessoas com Deficiência (PCD). De forma a aumentar a diversidade das organizações, a iniciativa abrange diversos perfis, incluindo pessoas com mobilidade reduzida, deficiência auditiva, autismo e demais condições.

Atualmente são mais de 300 vagas disponíveis também afirmativas ao público PCD, em vários estados e com maior concentração de oportunidades direcionadas à São Paulo. Há também oportunidades para outros estados, como o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Em menor escala, há vagas no Amazonas, Santa Catarina, Rondônia, Tocantins, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Goiás, Bahia, Espírito Santo, Tocantins.

As principais áreas de atuação contemplam os setores de Administração, Recursos Humanos, Marketing e Comunicação, Atendimento ao Cliente, Vendas e Logística. Os requisitos variam conforme a vaga, podendo incluir desde o ensino médio completo até formação superior, além de conhecimentos básicos ou intermediários em informática. Em algumas posições, especialmente nas funções operacionais e de especialistas, pode ser necessária experiência prévia.



As vagas podem ser acessadas no site da ManpowerGroup, na página inicial, em destaque com o nome ‘’Oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCD) – Faça Parte do Nosso Time!’’. Também é possível procurar na aba de pesquisa por ‘’PCD”.

Os interessados podem realizar a candidatura no próprio site da Manpower, onde há também vagas abertas para outros setores e localidades: https://vagas.manpowergroup.com.br/

