Entidade dos analistas do mercado de capitais faz 55 anos

A Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil) comemora 55 anos de história em 2025, marcando mais de meio século de dedicação ao desenvolvimento e à profissionalização do mercado financeiro brasileiro. A entidade foi fundada em 18 de maio de 1970, no Rio de Janeiro, então como Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais (ABAMEC), em uma época decisiva para a estruturação do mercado de capitais brasileiro, no mesmo período histórico em que surgiram a Lei do Mercado de Capitais, em 1965; a Lei das S.A. e a criação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ambas em 1976. A ABAMEC nasceu com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do setor e qualificar os profissionais da área, nesse sentido, décadas depois, transformou-se na APIMEC Brasil, ampliando sua atuação e seu alcance.

A data de 18 de maio marca, também, a comemoração oficial do Dia do Analista de Valores Mobiliários, cujo evento inaugural aconteceu em maio de 2024, com a cerimônia de toque de campainha na sede da B3, com presença de diversas entidades do mercado financeiro.

Ao longo dessas mais de cinco décadas, a APIMEC Brasil passou por importantes transformações e consolidações institucionais. Entre alguns dos principais marcos regulatórios está a Instrução CVM 483, de 2010 (atualmente Resolução CVM 20/2021), que conferiu à entidade o poder de credenciar e autorregular a atividade dos analistas de valores mobiliários. Para o exercício legal dessa profissão, o analista precisa estar credenciado, obtendo o Certificado Nacional do Profissional de Investimento (CNPI).

Outras autoridades reguladoras também adotaram a certificação CNPI como referência. O Banco Central do Brasil, por meio da Resolução 4.604/2017 (atual Resolução 4.963/2021), passou a considerar os portadores do CNPI aptos a respaldar laudos de avaliação de ativos de fundos voltados aos regimes próprios de previdência social (RPPS). Já a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) validou a certificação por meio da Portaria 560/2019 (atual 1044/2023), como instrumento para comprovação de capacitação técnica em entidades fechadas de previdência complementar (EFPC).

Unificação e modernização

Outro importante marco recente foi a consolidação da APIMEC Brasil como entidade nacional única, processo iniciado em 2019 e concluído em 2024, com a integração das regionais de São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, Distrito Federal, Sul, Minas Gerais e da área de autorregulação, passando a contar justamente com a denominação Apimec Brasil. Essa reestruturação fortaleceu a governança da entidade e impulsionou a profissionalização de suas áreas internas — administrativa, técnica, educacional, certificadora e de eventos — sob a nova gestão liderada por Ricardo Martins (presidente-executivo) e Mara Limonge (vice-presidente executiva), com Lucy Sousa assumindo a presidência do Conselho de Administração.

A modernização da infraestrutura tecnológica, a reformulação do portal, a ampliação da comunicação institucional e a consolidação do Boletim Técnico como uma referência de conteúdo semanal para associados e analistas também são destaques do período recente.

Parcerias institucionais

A APIMEC Brasil manteve ao longo dos anos sua vocação para o diálogo com o mercado, estabelecendo parcerias estratégicas com entidades como a CVM, B3, ANCORD, IBRI, CORECON-SP, IBRACON e o Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade (CBPS), além de acordos como o celebrado com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para desenvolvimento de projetos voltados ao fomento do mercado de capitais.

Um dos frutos mais importantes dessas parcerias surgiu em 2020, com a criação do Prêmio APIMEC-IBRI, que anualmente reconhece os melhores profissionais de análises e Relações com Investidores, em um evento que em cinco edições se tornou referência no calendário do mercado financeiro nacional. A sexta edição vai acontecer no final de 2025.

Compromisso com o futuro

Atualmente, entre associados e analistas credenciados e certificados, a APIMEC Brasil congrega diretamente em torno de 7.200 profissionais de investimento, distribuídos em todo território nacional e segue firme em sua missão de fortalecer o mercado de capitais brasileiro — agora com 55 anos de experiência, inovação e compromisso com o desenvolvimento do setor.

"Celebrar 55 anos de história é também reconhecer a responsabilidade que a APIMEC Brasil carrega para o futuro do mercado de capitais. Seguimos com o compromisso de qualificar profissionais, ampliar a diversidade — como a participação de mulheres certificadas — e contribuir para a regulação de novas dinâmicas do mercado, como a atuação dos influenciadores financeiros”, diz Lucy Sousa, presidente do Conselho de Administração.

O presidente-executivo Ricardo Tadeu Martins destaca que o reconhecimento obtido junto a órgãos reguladores reforça o papel institucional da APIMEC Brasil: “Conquistar a confiança da CVM, do Banco Central e da PREVIC não apenas legitima nosso trabalho, mas garante segurança e qualidade aos investidores e ao ecossistema como um todo”.

Marcos Históricos:

1970 : Fundação da ABAMEC no Rio de Janeiro, com o objetivo de congregar e representar analistas e fomentar o mercado de capitais.

: Fundação da ABAMEC no Rio de Janeiro, com o objetivo de congregar e representar analistas e fomentar o mercado de capitais. 1971: Fundação da APIMEC Minas Gerais.

Fundação da APIMEC Minas Gerais. 1971: Fundação da APIMEC São Paulo.

Fundação da APIMEC São Paulo. 1971: Realização do I Seminário Brasileiro dos Analistas do Mercado de Capitais, que resultou na elaboração de um texto básico para o Código de Ética e Padrões de Conduta dos analistas.

Realização do I Seminário Brasileiro dos Analistas do Mercado de Capitais, que resultou na elaboração de um texto básico para o Código de Ética e Padrões de Conduta dos analistas. 1979: Fundação da APIMEC Sul.

Fundação da APIMEC Sul. 1981: Fundação da APIMEC DF.

Fundação da APIMEC DF. 1980 : Início da concessão voluntária da certificação dos analistas da certificação voluntária do Certificado Nacional do Profissional de Investimento (CNPI)

: Início da concessão voluntária da certificação dos analistas da certificação voluntária do Certificado Nacional do Profissional de Investimento (CNPI) 1983: Fundação da APIMEC Nordeste.

Fundação da APIMEC Nordeste. 1988 : Fundação da APIMEC Nacional como associação civil.

: Fundação da APIMEC Nacional como associação civil. 1989: Durante o I Encontro de Conselheiros das ABAMECs, foi recomendada a adoção de princípios éticos e padrões de conduta pelos analistas, visando garantir a imagem da classe profissional e a qualidade dos trabalhos prestados.

Durante o I Encontro de Conselheiros das ABAMECs, foi recomendada a adoção de princípios éticos e padrões de conduta pelos analistas, visando garantir a imagem da classe profissional e a qualidade dos trabalhos prestados. 1990: A ABAMEC Nacional instituiu oficialmente o 'Código de Ética e Padrões de Conduta Profissional dos Analistas do Mercado de Capitais’, por meio das Resoluções nº 01/90 e nº 02/90.

A ABAMEC Nacional instituiu oficialmente o 'Código de Ética e Padrões de Conduta Profissional dos Analistas do Mercado de Capitais’, por meio das Resoluções nº 01/90 e nº 02/90. 2003: Nos termos da Instrução CVM nº 388/2003, a APIMEC passou a ser entidade certificadora dos analistas, cuja certificação passa a ser obrigatória e deve ser obtida por exames com conteúdo programático adequado à atividade, e por um período de transição a CVM admitiu a certificação por experiência. Obtida a certificação CNPI, o analista deveria se registrar na CVM para o exercício da atividade, pagando taxa de registro à autarquia.

Nos termos da Instrução CVM nº 388/2003, a APIMEC passou a ser entidade certificadora dos analistas, cuja certificação passa a ser obrigatória e deve ser obtida por exames com conteúdo programático adequado à atividade, e por um período de transição a CVM admitiu a certificação por experiência. Obtida a certificação CNPI, o analista deveria se registrar na CVM para o exercício da atividade, pagando taxa de registro à autarquia. 2005 : Criação do Instituto APIMEC, com foco em educação e certificação profissional.

: Criação do Instituto APIMEC, com foco em educação e certificação profissional. 2010 : A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) edita a Instrução CVM 483, atual Resolução CVM 20/2021, autorizando a APIMEC Brasil a credenciar e autorregular a atividade de Analista de Valores Mobiliários.

: A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) edita a Instrução CVM 483, atual Resolução CVM 20/2021, autorizando a APIMEC Brasil a credenciar e autorregular a atividade de Analista de Valores Mobiliários. 2017 : O Banco Central do Brasil, por meio da Resolução 4.604/2017, atual Resolução 4963/2021, reconhece os portadores do Certificado Nacional do Profissional de Investimento (CNPI) para respaldo de laudos de avaliação de ativos em fundos de RPPS.

: O Banco Central do Brasil, por meio da Resolução 4.604/2017, atual Resolução 4963/2021, reconhece os portadores do Certificado Nacional do Profissional de Investimento (CNPI) para respaldo de laudos de avaliação de ativos em fundos de RPPS. 2018 : A CVM editou, em 03.5.2018, a Instrução CVM nº 598/2018, trouxe a previsão da necessidade de credenciamento de analistas de valores mobiliários constituídos sob a forma de pessoas jurídicas.

: A CVM editou, em 03.5.2018, a Instrução CVM nº 598/2018, trouxe a previsão da necessidade de credenciamento de analistas de valores mobiliários constituídos sob a forma de pessoas jurídicas. 2019-2024 : Processo de unificação das APIMECs regionais (Rio, São Paulo, Sul, Nordeste e Minas), culminando na consolidação como entidade única APIMEC Brasil, como associação de âmbito nacional, com a incorporação das áreas de autorregulação.

: Processo de unificação das APIMECs regionais (Rio, São Paulo, Sul, Nordeste e Minas), culminando na consolidação como entidade única APIMEC Brasil, como associação de âmbito nacional, com a incorporação das áreas de autorregulação. 2023 : Inauguração do Centro de Memória APIMEC Brasil no Rio de Janeiro, preservando documentos e objetos que narram a história da entidade e do mercado de capitais brasileiro.

: Inauguração do Centro de Memória APIMEC Brasil no Rio de Janeiro, preservando documentos e objetos que narram a história da entidade e do mercado de capitais brasileiro. 2024: Lançamento do Dia do Analista de Valores Mobiliários, celebrado em 18 de maio, data da fundação da ABAMEC.

Esses marcos refletem o compromisso da APIEMC Brasil com a ética, a profissionalização e o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro desde suas primeiras décadas de existência.

Com 55 anos de atuação, a associação congrega mais de 7.200 profissionais de investimento em todo o país.

