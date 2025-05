Lançamento de política externa da Tanzânia fortalece a solidariedade afro-latina e a Cooperação Sul-Sul

A estrutura da nova política externa da Tanzânia, que foi lançada recentemente em Dar es Salaam, pede maior solidariedade afro-latino-americana e diplomacia cultural.

Destaca os laços históricos e as prioridades de desenvolvimento compartilhados entre a Tanzânia, o Brasil e Cuba.

A política foi lançada em 19 de maio durante um evento presidido pela Presidente da República Unida da Tanzânia, S. Ex.ª. a Dra. Samia Suluhu Hassan.

O lançamento também contou com a presença do Dr. Hussein Ali Mwinyi, Presidente de Zanzibar e presidente do Conselho Revolucionário, membros do Corpo Diplomático, líderes sêniores do governo e representantes do setor privado.

Desde a independência, a diplomacia da Tanzânia defende valores anticoloniais e o orgulho cultural. A nova política revisita essas raízes, ao passo que faz progredir o desenvolvimento centrado nas pessoas, o engajamento multilíngue e as parcerias de inovação com a América Latina.

Com fortes bases em educação, saúde e história da libertação, a Tanzânia faz um convite a uma colaboração renovada com parceiros latino-americanos.

A política também apoia a promoção do kiswahili, a inovação Sul-Sul, a justiça climática e o desenvolvimento centrado em pessoas, oferecendo novos caminhos para engajamento dentro de plataformas como G77, CNUCED e o diálogo entre a União Africana e a CELAC.

Ao falar durante a cerimônia de lançamento, a Presidente Samia disse aos delegados que a elaboração da política incluiu opiniões de tanzanianos de todas as esferas da vida.

"A política foi elaborada de forma participativa, pois queríamos que todos participassem do processo; já era hora de revisarmos a política para lidar com as mudanças globais em vários campos", ela observou.

A Presidente mencionou algumas das mudanças globais, como a luta contínua por minerais estratégicosàmedida que o mundo busca passar do consumo de combustível fóssilàenergia renovável, bem como interrupções nas cadeias de valor comercial causadas por conflitos em alguns países.

Segundo a Presidente Samia, a política renovada estabelece um caminho claro de como a Tanzânia engaja com o mundo - fundamentada no interesse nacional, em princípios e responsivaàevolução do contexto global.

"Esta política fala sobre quem somos quanto nação, fortalece nossos valores, sendo proativos na nossa diplomacia e comprometidos com parcerias construtivas que fazem progredir a paz, a segurança e a prosperidade compartilhada", ela afirmou.

As diretrizes planejam treinamento especial para oficiais e enviados, para que alcancem os objetivos da diplomacia econômica, onde uma característica central é conceder o status especial para a diáspora não cidadã da Tanzânia, formalizando seu papel no desenvolvimento nacional.

A Presidente encorajou o Ministério das Relações Exteriores e a Cooperação da África Oriental a fazer uso de diplomatas aposentados para conduzir treinamentos especiais aos funcionários dos ministérios e outros gabinetes governamentais sobre a implementação da política.

Da sua parte, o Presidente Mwinyi afirmou que a política atualizada desbloqueará potenciais sociais, econômicos e políticos em muitas áreas.

"A Tanzânia continua se posicionando em níveis mais altos globalmente, e a política revisada se alinha com as necessidades do mundo em evolução", ele afirmou.

Por outro lado, o Dr. Mwinyi encorajou o Ministério das Relações Exteriores e a Cooperação Internacional a atrair mais países para os consulados abertos no Zanzibar, com o objetivo de abrir as ilhas para o mundo.

Ele prosseguiu, apelando para que os tanzanianos protejam os interesses do seu país através da implementação da nova política.

"Deveríamos usar a política para proteger o interesse do nosso país; as novas diretrizes beneficiarão ambas as partes da Tanzânia continental e de Zanzibar", ele observou.

O Embaixador Mahmoud Thabit Kombo disse que a política revisada busca promover uma cooperação econômica mais profunda com os parceiros de desenvolvimento, e apoiar o não alinhamento e a Cooperação Sul-Sul.

O Ministro explicou que a política externa revisada foca em 10 áreas temáticas, especificamente diplomacia econômica; a promoção da paz, segurança e estabilidade política; e a homologação e domesticação de tratados e protocolos internacionais.

A nova política também busca adotar a participação efetiva em corpos bilaterais, regionais e internacionais, o uso do kiswahili como um instrumento diplomático, e a mobilização de recursos internacionais para o desenvolvimento nacional, ele afirmou.

Outras áreas de foco são a participação da diáspora, maximizando as oportunidades que surgem da economia azul e providenciando direitos humanos e boa governança de acordo com a Constituição da República Unida da Tanzânia de 1977 e seus valores sociais e culturais.

Como parte dos esforços para promover o kiswahili, os governos da Tanzânia e de Cuba organizaram a Primeira Conferência Internacional de Kiswahili em Havana, de 7 a 10 de novembro do ano passado.

A defesa do kiswahili por parte da Presidente Samia representa um marco histórico na diplomacia cultural da Tanzânia.

Através de engajamentos estratégicos nas Nações Unidas e na UNESCO, ela, de forma bem sucedida, fez campanha para que o dia 7 de julho fosse reconhecido como o Dia Mundial da Língua Kiswahili. Dessa conquista, assegurada através de uma Resolução da UNESCO em novembro de 2021, seguiram-se mais esforços que levaramàdecisão da Assembleia Geral da ONU de 2024 de reconhecer oficialmente o Dia do Kiswahili a partir de 2025.

A visão da Presidente Samia se estende para além do reconhecimento simbólico. Ela estabeleceu centros de língua kiswahili nas universidades internacionais e promoveu seu estudo mundialmente, concretizando o papel da Tanzânia como líder cultural nos fóruns globais.

Distribuído pelo APO Group em nome do Ministério das Relações Exteriores da Tanzânia e da Cooperação da África Oriental.

Baixar imagem (1):https://apo-opa.co/4dG8gji

Legenda da imagem (1): S. Ex.ª a Embaixadora Mindi Kasiga, diretora da unidade de comunicações governamentais do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação da África Oriental, em sua palestra no evento de lançamento da política externa da Tanzânia de 2024 em Dar es Salaam recentemente

Baixar imagem (2):https://apo-opa.co/4jsKLeU

Legenda da imagem (2): S. Ex.ª Samwel William Shelukindo, secretário permanente no Ministério das Relações Exteriores e na Cooperação da África Oriental, dirige-se aos participantes no evento de lançamento da política externa da Tanzânia (2024) em Dar es Salaam, Tanzânia

Baixar imagem (3):https://apo-opa.co/44M3EWm

Legenda da imagem (3): S. Ex.ª o Dr. Hussein Ali Mwinyi, Presidente de Zanzibar e presidente do Conselho Revolucionário, fala durante as celebrações que marcou o lançamento oficial da política externa da Tanzânia (2024) em Dar es Salaam, Tanzânia

Baixar imagem (4):https://apo-opa.co/45m1UDq

Legenda da imagem (4): Jovens cantores tanzanianos entretêm o público durante as celebrações do recente lançamento da política externa da Tanzânia (2024) em Dar es Salaam, Tanzânia

Baixar imagem (5):https://apo-opa.co/3Fowj9C

Legenda da imagem (5): S. Ex.ª o Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, ex-Presidente da República Unida da Tanzânia (centro) com S. Ex.ª o Embaixador Mahmoud Thabit Kombo, Ministro das Relações Exteriores e da Cooperação da África Oriental, no evento que marcou o lançamento da política externa da Tanzânia (2024) em Dar es Salaam, Tanzânia

Baixar imagem (6):https://apo-opa.co/4jeSEUP

Legenda da imagem (6): S. Ex.ª o Embaixador Mahmoud Thabit Kombo falando no lançamento da política externa da Tanzânia (2024) em Dar es Salaam, Tanzânia

Baixar imagem (7):https://apo-opa.co/3SlCbU6

Legenda da imagem (7): S. Ex.ª a Dra. Samia Suluhu Hassan, Presidente da República Unida da Tanzânia, dirigindo-se aos participantes no evento de lançamento oficial da política externa da Tanzânia (2024) que aconteceu recentemente em Dar es Salaam, Tanzânia

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250526253056/pt/

marie@apo-opa.com