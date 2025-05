Congresso de meio ambiente reunirá milhares em São Paulo

A edição especial do Congresso Ambiental (CAMBI) que será realizada em São Paulo, dias 29 e 30 de maio, celebra os 40 anos da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA). Este ano, o evento, em sua edição de 2025, será, mais uma vez, palco para o debate com os mais diversos players da sociedade brasileira sobre a relação entre desenvolvimento econômico e meio ambiente.

“Nunca foi tão crucial discutir desenvolvimento e meio ambiente quanto agora”, afirma Rodrigo Sucesso, presidente do CAMBI. “Esta edição dá-se sob um novo e instável contexto de geopolítica mundial e temas como regulação, o licenciamento ambiental de grandes projetos, a relação clima e carbono, a transição energética, entre outros, ganham ainda maior destaque”, afirma ele. “E, exatamente por sua urgência e relevância, serão tratados por governadores que já confirmaram a sua presença – Eduardo Leite (PSD/RS), Gladson Camelí (PP/AC), Mauro Mendes (União Brasil/MT), Renato Casagrande (PSB/ES) e Wilson Lima (União Brasil/AM) –, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), além de outros 250 palestrantes das mais diferentes esferas de governo, instituições, entidades, empresas e especialistas”, informa.

Na visão de Sucesso, as pressões sobre políticas para o meio ambiente na era pós-Trump, em seu segundo mandato frente ao governo norte-americano, comprovam a necessidade da construção de novos consensos entre diversas esferas do poder público, instituições da sociedade civil e empresas.

Quatro décadas

O papel da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA) nesse contexto também cresce em importância. Para Mauren Lazzaretti, presidente da ABEMA e Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, a ABEMA tem contribuído para a construção e fortalecimento da política ambiental brasileira ao longo das últimas quatro décadas. “Tem sido um elo entre os órgãos estaduais de meio ambiente. Promove o diálogo, a cooperação e a articulação técnica entre os entes federativos, apoiando a consolidação do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA)”, pontuou.

Já Thomaz Toledo, presidente da CETESB e diretor-executivo da ABEMA acrescenta: “É tempo de valorizar os estados. Meio ambiente se cuida é no território e estando ao lado das pessoas. São os estados que estão mais próximos da população e que melhor conhecem as realidades que formam nosso grande Brasil”.

Pavilhão das Culturas Brasileiras

O CAMBI, nesta sua oitava edição, será sediado, pela primeira vez desde a sua criação, no Pavilhão das Culturas Brasileiras (Pacubra), no Parque Ibirapuera, em São Paulo. O evento será precedido, no dia 28, pelo Encontro dos Governadores, no qual vários deles se reunirão em São Paulo para a discussão da relação entre desenvolvimento e sustentabilidade. Nos dois dias seguintes, 29 e 30 de maio, são esperadas algo perto de três mil pessoas no Pacubra, entre executivos C-Level, líderes de órgãos públicos, especialistas sobre questões regulatórias, presidentes de associações e de consultorias ambientais, assim como sócios de escritórios de advocacia.

Sobre o 8º. Congresso Ambiental (CAMBI) – VIEX

O Congresso Ambiental (CAMBI) consolidou-se como um encontro de autoridades, líderes e profissionais voltados às melhores práticas ambientais e à defesa de uma sustentabilidade alinhada com as políticas empresariais e públicas. A edição de 2025 será marcada, ainda, pela celebração dos 40 anos da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA).

Sobre a ABEMA

A Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA) é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, legítima representante dos órgãos estaduais de meio ambiente. Presente nos 26 estados e no Distrito Federal, a ABEMA reúne as 26 secretarias de estado e 24 autarquias e fundações responsáveis pela implementação da política ambiental.

