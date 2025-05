Grande São João do Guará exalta a força da mulher nordestina

A 9ª edição do Grande São João do Guará reunirá música ao vivo, quadrilhas, gastronomia, artesanato e homenagens culturais, com destaque neste ano para as “Mulheres Nordestinas” e forrozeiras — figuras presentes na construção da identidade do forró e da cultura popular. O evento acontecerá entre 6 a 8 de junho, a partir das 17h, no estacionamento do Edifício Consei, na EQS 19/34, no Guará II, região administrativa do Distrito Federal.

Barracas com comidas típicas, decoração tradicional e apresentações de forró, de dança e de artistas locais são alguns dos atrativos do evento que promove o resgate da cultura junina. O Grande São João do Guará é considerado um símbolo de resistência cultural e de união popular pela comunidade local e anualmente recebe 40 mil pessoas durante os três dias de evento.

“Queremos que o público se sinta dentro de um São João nordestino de verdade, com todos os elementos que tornam essa tradição tão rica e querida pelo povo brasileiro. Moradores de todo o DF prestigiam a festa”, afirma Miguel Alves, idealizador do evento.

Atrações Femininas

O Grande São João do Guará terá a exposição “Mulheres Arretadas”, da artista plástica Lola Lígia Vanessa, com curadoria de Lívia Vanessa. A mostra contém obras pirografadas com imagens de importantes figuras nordestinas, como Irmã Dulce, Gal Costa e Tia Ciata, entre outras.

No palco principal, irão se apresentar grupos formados por mulheres como Fuá da Paulinha, Trio Caxicó e Som A+, atrações já confirmadas. Para as crianças, será montado o “Espaço Kids”, com atrações voltadas para o público infantil.

Além disso, os artistas plásticos Wailer Amorim, Julimar dos Santos e Zakeu Vitor; a escritora Onã Silva; e a atriz e bonequeira Jialene Pascoal já confirmaram presença no evento.

O evento também contará com painéis visuais temáticos com frases e imagens de grandes nomes femininos do forró, espaços “instagramáveis” e ações culturais que promovem o respeito e a valorização das mulheres na música e nas festas populares.

A festa é realizada pela Confraria Diversão e Arte e pelo Festival Kombinando Cultura e Ideias, com apoio da Administração Regional do Guará, do Sindicato dos Bancários de Brasília e da concessionária Saga BYD. As vendas dos ingressos estão abertas no portal Sympla.

Website: https://www.instagram.com/grandesaojoaodoguara/