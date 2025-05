Samsung SDS leva soluções digitais à Intermodal 2025

A Samsung SDS, divisão de TI e logística do Grupo Samsung, marcou presença na Intermodal South America 2025, realizada de 22 a 24 de abril, no Distrito Anhembi, em São Paulo. No evento, um dos maiores da América Latina no setor, a empresa apresentou suas soluções em logística digital, com destaque para a plataforma Cello Square.

Presente em mais de 40 países, a Samsung SDS atua globalmente com soluções logísticas inteligentes, conectando tecnologia e eficiência operacional. Com mais de 35 anos de experiência, a empresa oferece serviços que integram toda a cadeia de suprimentos, desde transporte a armazenagem até serviços de frete internacional. Em seu estande interativo, a Samsung SDS recebeu líderes do setor para promover conexões estratégicas e explorar novas oportunidades de negócios.

Rosa Amador, diretora comercial da Samsung SDS, avaliou a participação no evento como positiva e enriquecedora: "A feira proporcionou um ambiente ideal para fortalecer a presença da marca no setor logístico, apresentar nossas soluções e estreitar o relacionamento com parceiros e potenciais clientes. Com um estande focado na experiência do visitante, conseguimos transmitir com clareza nosso compromisso com a transformação digital da cadeia de suprimentos", afirmou.

Recurso auxilia na coordenação de diferentes fases da logística



Um dos principais focos da Samsung SDS na Intermodal 2025 foi a apresentação da plataforma Cello Square, uma solução digital de freight forwarder (transporte de mercadorias) que tem o objetivo de oferecer cotações de frete instantâneas, rastreamento em tempo real, dashboards com análises de dados e KPIs e também integração com inteligência artificial via GPT.

"A Cello Square visa combinar automação, visibilidade e inteligência para simplificar processos, reduzir custos e dar mais controle aos nossos clientes em toda a América Latina", explicou Rosa Amador.

Para engajar o público, a empresa promoveu um jogo da memória interativo, que mostrava as principais funcionalidades da plataforma.

Demandas do mercado e oportunidades de negócios



De acordo com a Mordor Intelligence, o mercado global de frete e logística deve movimentar US$ 7,54 trilhões até 2029, com taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,57% no período projetado. Na América Latina, o setor também avança: dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) indicam que o comércio exterior da região apresentou um crescimento estimado de 4,1% em 2024, aumentando a demanda por soluções logísticas integradas.

Durante o evento, a Samsung SDS identificou demandas dos visitantes por visibilidade em tempo real, otimização de custos operacionais e uso de inteligência artificial. "Nosso principal objetivo foi nos posicionar como operador logístico, e o estande recebeu um grande número de visitantes. Estabelecemos novas conexões comerciais, abrindo oportunidades de projetos e conversas promissoras", destacou a diretora.

Próximos passos: investimento em inovação e expansão regional



A Intermodal 2025 também trouxe insights para os próximos passos da Samsung SDS na região.

"Um dos principais aprendizados foi a confirmação de que o mercado busca soluções cada vez mais tecnológicas, integradas e personalizadas. A feira reforçou a importância de proximidade com os parceiros locais, escuta ativa e agilidade na adaptação das soluções às realidades regionais", afirmou Rosa Amador.

Atualmente, a empresa possui seis centros logísticos na América Latina e planeja ampliar seus investimentos em inovação, com foco em parcerias estratégicas, soluções escaláveis e digitalização da cadeia logística.

Mais informações sobre as soluções da Samsung SDS estão disponíveis no site oficial da empresa: https://www.samsungsds.com/la/insights/index.html