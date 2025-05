Econet lança IA para apoiar profissionais na reta final do imposto de renda

Com novas regras, cruzamentos mais rigorosos e o prazo prestes a terminar, a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de 2025 tem exigido atenção redobrada de quem atua na área fiscal. Para apoiar esses profissionais, a Econet Editora colocou em operação o Lion, uma solução de inteligência artificial generativa que responde a dúvidas técnicas com base segura e linguagem objetiva.

Desde o início do calendário do IRPF, o Lion tem ajudado a esclarecer questões sobre ganho de capital, espólio, pensão alimentícia, imóveis e dependentes — temas que costumam gerar insegurança entre profissionais e contribuintes. O sistema funciona por meio de um chat interativo e utiliza exclusivamente fontes oficiais e boletins técnicos produzidos pela Econet.

Por se tratar de uma IA generativa, o Lion simula uma conversa natural com o usuário, formulando respostas a partir de um extenso conjunto de informações estruturadas. Essa tecnologia é capaz de compreender perguntas em linguagem comum e gerar respostas adaptadas ao contexto, com base em conhecimento previamente treinado. No caso do Lion, esse conhecimento foi delimitado ao universo normativo do IRPF e ao acervo editorial da Econet.

“O Lion não entrega a declaração nem substitui o contador. Ele foi criado para auxiliar o profissional a interpretar corretamente situações comuns da rotina fiscal”, explica Juliano Garrett, diretor executivo de Consultorias e Redação da Econet Editora. Segundo ele, a plataforma tem contribuído para agilizar o atendimento dos consultores durante a temporada do IR.

Tecnologia aplicada à consultoria fiscal

A solução Lion exemplifica a transformação tecnológica que a Econet vem conduzindo nos últimos anos. Fundada em Curitiba, em 2002, a empresa oferece serviço de informação legislativa para contadores, advogados e demais profissionais da área, com mais de 57 mil assinantes em todo o Brasil. Além da produção de boletins e cursos, a editora mantém ferramentas digitais voltadas à rotina fiscal e contábil como simuladores, calculadoras tributárias e ambientes de consulta.

“O Lion entrega respostas técnicas em linguagem clara e dentro do escopo regulatório, o que é essencial para o profissional que trabalha sob pressão e precisa de precisão”, afirma Ronaldo Domingues Ferreira, diretor de tecnologia da empresa.

Segundo ele, o conteúdo do Lion é alimentado exclusivamente por fontes oficiais, como a Receita Federal, e pelo acervo editorial da Econet. O treinamento da IA foi feito com base em regras estruturadas, o que permite uma entrega padronizada e alinhada com a legislação vigente. Ainda assim, a empresa reforça que a plataforma é um suporte, e não uma substituição ao trabalho humano. “É uma IA a serviço do conhecimento técnico e não uma automação cega. Ela apoia o raciocínio do profissional, mas quem define o preenchimento da declaração é o contador”, diz Ronaldo.

Exclusivo para assinantes e com foco técnico

O Lion está disponível para assinantes da Econet, já que é uma solução voltada a quem lida diariamente com legislação tributária e precisa de agilidade no atendimento aos próprios clientes.

“O público que utiliza o Lion é altamente especializado. Entre os usuários estão contadores, consultores tributários, analistas fiscais e outros profissionais que atendem dezenas ou até centenas de declarações por ano. Ter uma ferramenta que organiza e valida informações com base segura representa um ganho de tempo e confiança no processo”, afirma Juliano Garrett.

Com a intensificação da fiscalização eletrônica, o uso de tecnologias que cruzam dados e interpretam corretamente a legislação ganha cada vez mais protagonismo. Em 2025, a Receita Federal ampliou os mecanismos de cruzamento de dados com instituições financeiras no exterior, além de restringir o uso do sistema simplificado para casos com ganhos de capital. Situações mal interpretadas, mesmo que sem má-fé, podem resultar em retenções na malha fina.

“Por isso, o Lion se insere em uma estratégia de longo prazo, em que a tecnologia é utilizada para reduzir erros e otimizar a rotina de quem trabalha com normas fiscais”, comenta o diretor de tecnologia.

Com o prazo final do IRPF se aproximando, a recomendação da empresa é que os profissionais utilizem os recursos disponíveis quanto antes. “O Lion ajuda, mas não substitui o planejamento. A plataforma funciona melhor quando usada de forma estratégica, com perguntas bem formuladas e alinhadas à legislação vigente. Ela é uma aliada, não uma última cartada”, conclui Ronaldo.

Website: https://www.econeteditora.com.br/novo/